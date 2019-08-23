Başsağlığı dileyip her şeyi itiraf etti! 'Gözüm kapalı ateş ettim'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBaşsağlığı dileyip her şeyi itiraf etti! 'Gözüm kapalı ateş ettim'
GeriGündem Başsağlığı dileyip her şeyi itiraf etti! 'Gözüm kapalı ateş ettim'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)
23.08.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

Başsağlığı dileyip her şeyi itiraf etti! 'Gözüm kapalı ateş ettim'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başsağlığı dileyip her şeyi itiraf etti! 'Gözüm kapalı ateş ettim'

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, tartıştığı Ahmet Can Yaşlı'yı (23) tabancayla vurup öldüren büfe işletmecisi Ramiz Sarıçayırlı (47), 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı. Sarıçayırlı, duruşmada pişman olduğunu belirterek, ölen gencin yakınlarına başsağlığı diledi. Sarıçayırlı, "Elini montunum cebine götürüyordu, ben de silah çıkartıp bana zarar vereceğini düşündüm. Bu hareketini tekrarlayınca silahımı gözüm kapalı ateşledim. Çok pişmanım, olaydan sonra psikolojim bozuldu" dedi.

7
  • Başsağlığı dileyip her şeyi itiraf etti
  • Başsağlığı dileyip her şeyi itiraf etti
  • Başsağlığı dileyip her şeyi itiraf etti
  • Başsağlığı dileyip her şeyi itiraf etti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Gemlik ilçesi Küçükkumla Mahallesi'nde Ocak ayından meydana geldi. Büfeye gelen Ahmet Can Yaşlı, kredi kartı ile alkol ve sigara satın almak istedi. Kredi kartıyla alışveriş yaptırmadığını söyleyen işletmeci Ramiz Sarıçayırlı ile Ahmet Can Yaşlı arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmada Sarıçayırlı, masanın üzerinde duran tabancayı alıp, Ahmet Can Yaşlı'ya ateş etti. Ağır yaralanan Yaşlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan işletmeci Sarıçayırlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca büfede yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Cinayet sanığı, ölen gencin ailesine başsağlığı diledi
daha fazla video için



ÖLEN GENCİN YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Ramiz Sarıçayırlı hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hakim karşısına çıkan Sarıçayırlı, ''Rahmetlinin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. O günden bu yana psikolojim bozuldu. İlk defa başıma böyle bir olay geldi. Rahmetlinin bana borcu vardı.

Olay günü kendisi aşırı alkollüydü. Başımıza bela olmasın diye istediği ürünleri verdik. Alışverişin ardından kredi kartı verdi. Kredi kartı ile alışveriş yapamayacağını söyleyince agresifleşti.

Alkol veremeyeceğimi ve geçmişe dönük borcunun olduğunu söyledim. Küfürler etmeye başladı. Tartışma esnasında elini sürekli montuna götürüyordu. Orada silah olabileceğini düşündüm.

Sıklıkla yapınca belimde bulunan silahımı masaya koydum. Dükkandan gitmeyince tedirgin oldum.

Bana zarar vereceğinden emindim. Elini beline götürmeye devam etti. En sonunda sert şekilde götürünce korktum ve silahımı gözüm kapalı ateşledim. Ardından belinden bıçak çıktı.

Bıçak olduğunu bilemezdim. Çok pişmanım. İş yerinden çıkan 3 silah benimdir'' dedi.

Ahmet Can Yaşlı'nın yakınları ve aileside davayı izledi. Yakınlarının yakalarında, Yaşlı'nın fotoğrafınının olduğu görüldü. Hayatını kaybeden Ahmet Can Yaşlı’nın ağabeyi Orhan Yaşlı ise "Sanıktan şikayetçiyim.

Adalete güveniyorum. En ağır cezanın almasını istiyorum. Benim kardeşim alkol alırdı. Ama silah ve bıçak taşımazdı, iftira atıyorlar" diye konuştu.

Gözyaşları içerisinde konuşan ölen gencin annesi Hatice Okumuş ise şikayetçi olduğunu ve adalete güvendiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, eksik evraklarının tamamlanması ve diğer şahitlerin dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Skandal âdet! Oyun değil istismar! Videonun ardından aileler harekete geçti
Trafikte ortalığı birbirine kattı! 'Çarpmadım, onları öptüm'
Bakan Pakdemirli: Ben pilotum bana yutturamazlar
Yargıtay kararını verdi... Eşine o sözleri söyleyen yandı