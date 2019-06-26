Başpolis memuru ve kıdemli başpolis sözlü sınav sonuçları açıklandı! Sınav sonucu sorgulama sayfası
Polis Akademisi tarafından, 27-31 Mayıs 2019 tarihinde yapılan başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru ilk derece amirlik eğitimi sözlü sınav sonuçları açıklandı. Kurumun internet adresinde yapılan duyurunun ardından, sınava katılım sağlayan adaylar da sınav sonuçlarıyla ilgili detaylı bilgi almak için araştırma yapmaya başladı. Peki, başpolis memuru ve kıdemli başpolis sözlü sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, sınav sonucu sorgulama ekranı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı sınav sonuçlarını pa.edu.tr adresi üzerinden açıkladı. Sözlü sınav sonucunda başarılı olan personel düzenlenen uzaktan eğitim programına katılacaklar. İşte, başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru ilk derece amirlik eğitimi sözlü sınav sonuçlarıyla ilgili bilgiler.
Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı; 26/10/2018 tarihinde yürürlüğe giren 18/10/2018 tarihli ve 7148 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru rütbesindeki personelden ilk derece amirlik eğitimine katılacak adayların işlemlerine ilişkin hususlar belirtilmiştir.
Bu doğrultuda; 27-31 Mayıs 2019 tarihinde yapılan Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru İlk Derece Amirlik Eğitimi sözlü sınav sonuçları 26/06/2019 tarihinde açıklanmıştır.
Sözlü sınav sonucunda başarılı olan personel düzenlenen Uzaktan Eğitim Programına katılacaktır.
SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru ilk derece amirlik eğitimi sözlü sınavına katılım sağlayan adaylar, sonuçlarını http://sonuc.pa.edu.tr adresi üzerinden öğrenebilecekler. Adayların TC No ve e-Devlet şifresi ile giriş yapması yeterli olacak.
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