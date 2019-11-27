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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayşegül USTA / İSTANBUL
27.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Başörtüsüne saldırıya 12 yıl hapis istendi

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Başörtüsüne saldırıya 12 yıl hapis istendi

Karaköy'de üniversite öğrencisi iki başörtülü kadına saldırdığı, yaralayıp hakaret ettiği iddia edilen Semahat Yolcu’ya 12 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, “Şüphelinin daha önceden hiç görmediği, aralarında hiçbir irtibat ve husumet bulunmayan müştekilere karşı sırf dini inançları gereği giyindikleri başörtüsü nedeni ile isnat edilen eylemleri gerçekleştirdiği, bu haliyle şüphelinin eylemlerinin ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’, ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘kasten yaralama’ suçları kapsamında kaldığı kanaatine varılmıştır” denildi. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Semahat Yolcu hakkındaki iddianameyi kabul ederek dava açtı.

İddianameye göre, 15 Kasım günü saat 15.15 sıralarında Kemeraltı Caddesi’nde yürüyen Semahat Yolcu, karşı yönden Karaköy’e doğru yürüyen Feyza Y. ve Gamze İ.’ye doğru hamle yaptı. Önce müşteki Feyza Y. ’nin başörtüsünü açmaya çalışan Yolcu, sağ eliyle de omuzuna dokundu. Müştekilere yönelik hakaret ve küfür içeren sözler söyleyen Semahat Yolcu, birkaç adım uzaklaştıktan sonra müştekilere dönerek tehditlerini sürdürdü.

ŞOKA GİRDİM

Feyza Y. iddianamede yer alan ifadesinde yaşadıklarını, “Gamze İ. ile birlikte yürürken daha önce hiç görüp tanımadığım, kim olduğunu bilmediğim bir kadın başörtümü çekerek hakaret ve küfür içeren sözler söyledi. Bunun üzerine Gizem kadına ‘Terbiyesiz’ dedi. Ben de başörtümü düzelttim. Şoka girmiştim. Ne yapacağımı bilemiyordum. Kadın birkaç adım sonra tehdit içeren sözler söyledi” diye anlattı.

KARAKÖY’E HİÇ GİTMEDİM

Suçlamaları kabul etmeyen Semahat Yolcu ise ifadesinde şunları söyledi: “Olayın olduğu saatlerde Meşrutiyet Caddesi’nde bir handaki ofisteydim. Görüntülerdeki kişi ben değilim. O gün Karaköy’e hiç gitmedim. Şikâyetçiler polisin benzetmesi nedeniyle etkilenerek beni teşhis etti.”

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