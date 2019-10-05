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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Başörtüsü yorumu: ‘Bizim de çok kusurumuz var’

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Başörtüsü yorumu: ‘Bizim de çok kusurumuz var’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bizim de çok kabahatimiz, kusurumuz var. Bir başörtüsünü Türkiye’nin en temel meselesi haline getirdik. O kız çocuğumuz üniversiteye gidiyor mu, imkânını sağlıyor muyuz? Derdin o olmalı. Çocuklarımız okumalı, bilimi öğrenmeli ve hayatı sorgulamalı” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Adana’da katıldığı Dünya Avşarlar Derneği 4’üncü kuruluş yıldönümü etkinliğinde çarpıcı açıklamalar yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında özetle şunları söyledi:

İSTER TAKAR İSTER TAKMAZ

“Bizim de çok kabahatimiz, kusurumuz var. Bir başörtüsü meselesini Türkiye Cumhuriyeti’nin en temel meselesi haline getirdik. Sana ne kardeşim ya, kadın ister başörtüsü takar, ister takmaz. O kız çocuğumuz üniversiteye gidiyor mu, okuyor mu, imkânını sağlıyor muyuz? Derdin o olmalı. Çocuklarımız okumalı, bilimi öğrenmeli ve hayatı sorgulamalı. ‘Neden Türkiye bu haldedir?’ demeli. Bunları yapmalıyız. Şu anda Ortadoğu’da Müslümanlar birbirini öldürüyor. Kim kazanıyor? Beyler, egemen güçler kazanıyor. Bedeli fakir, fukara ve hepimiz ödüyoruz. 3.5 milyon Suriyeli var Türkiye’de. Çoğu vatandaşımız onlara kızıyor. Suriyelilerin ne günahı var? Savaştan kaçmış gelmişler buraya. Kim Ortadoğu’yu bir bataklığa çevirdi? Kim getirdi onları? Sorgulamamız lazım. Klasik siyasi anlayışın dışına çıkmamız lazım. Bunları aşmak zorundayız.” (DHA)

KAFATASI MİLLİYETÇİSİ DEĞİLİZ

Kılıçdaroğlu, daha önce vatandaştan gelen tepkiler üzerine Suriyelilere sosyal yardımı kestiği için eleştirilen Bolu Belediyesinin düzenlediği temel atma töreninde yaptığı konuşmada da “Suriyelilere kızmayın. Suriyelileri buraya getirenlere kızacağız” dedi. Kılıçdaroğlu, CHP’nin Abant Kampı için geldiği Bolu’da, Mengen, Kıbrısçık ve Bolu Belediyelerini ziyaret etti; Bolu Belediyesi’nin yapacağı Orman Genel Müdürlüğü hizmet binasının temel atma törenine katılan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi: “Biz yeni bir siyaset anlayışı ile yola çıktık. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen, hiç kimsenin kimliğiyle inancıyla, yaşam tarzı ile uğraşmayan bir siyaset anlayışı. Koyduğumuz kurallardan birisi; seçildiğin andan itibaren bütün halka, hiçbir ayırım yapmadan, herkesi kucaklayacak, herkese eşit hizmet götüreceksin. Siyaseten ayrımcılığı bir tarafa bırakmak zorundayız.”

Kılıçdardaroğlu, dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini açıklayan MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi isim vermeden eleştirdi. Kılıçdaroğlu, Kıbrısçık ilçesinde yaptığı konuşmada “Bizim milliyetçilik anlayışımız kafatası milliyetçiliği değildir. Bizim milliyetçilik anlayışımız Atatürk’ten gelir, Ecevit ile devam eder. Bizim milliyetçilik anlayışımızda vatan toprağını terk etmek yoktur. Süleyman Şah Türbesi kaçırılırken neden birisinin sesi çıkmıyordu da sadece ben konuşuyordum. O toprak bizim toprağımızdır, kimse toprağını terk edemez. Bu ülkenin çakıl taşı için göğsümüzü siper ederiz. Herkes bunu iyi bilsin. Bizim milliyetçilik anlayışımızda herkesin karnı tok olması lazım, herkesin huzur içinde olması lazım.” dedi.

Başörtüsü yorumu: ‘Bizim de çok kusurumuz var’

GÜZEL KALBİN BİZE YETER

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, partisinin Abant’taki kamp buluşması öncesinde Bolu’da çeşitli ziyaret ve açılışlara katıldı. Kılıçdaroğlu, Bolu Belediyesi’nin yapacağı Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binasının temel atma töreninde vatandaşlarla sohbet etti. Kendisini bekleyen yaşlı bir kadın, “Kemal’im seni çok seviyorum, gel sana bir sarılayım” diyerek kendisine doğru çekti ve Kılıçdaroğlu ile kucaklaştı. Yaşlı kadın alnını Kemal Kılıçdaroğlu’nun kalbinin üstüne koyarak, “O güzel kalbin yeter bize” dedi. (Selahattin SÖNMEZ / BOLU)

Başörtüsü yorumu: ‘Bizim de çok kusurumuz var’

TARİFELİ DÖNÜŞ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Adana’da Dünya Avşarlar Derneği’nin 4’üncü kuruluş yıldönümü kutlamalarına katıldı. CHP Lideri, etkinliğin ardından Ankara’ya tarifeli uçakla döndü. Anadolu Jet’in Adana-Ankara seferiyle uçan Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla birlikte uçağa binmek için sıra bekledi. Bu anlar sosyal medyada gecenin en çok paylaşılanları arasında yer aldı.

Başörtüsü yorumu: ‘Bizim de çok kusurumuz var’

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