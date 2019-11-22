Başörtüsü saldırganı tutuklandı
BEŞİKTAŞ’ta öğretmen Şuheda Nur Eriş’e kaldırımda yürürken tokat atan 34 yaşındaki Berrak Karaoğlu ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan tutuklandı.
Beşiktaş’ta geçen cumartesi günü Berrak Karaoğlu (34) kaldırımda yürüyen başörtülü öğretmen Şuheda Nur Eriş’e tokat attı. Ardından da bir erkeğe vurdu. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden Şuheda Nur Eriş, başörtü taktığı için saldırıya uğradığını söyleyerek şikâyetçi oldu. Berrak Karaoğlu, önceki gün Büyükçekmece’de gözaltına alındı.
HİÇ TANIMIYORUM
Emniyette ifadesi alınan Karaoğlu, Nişantaşı’nda bir galeri açılışından çıktıktan sonra olayın yaşandığını anlatarak şunları söyledi: “Sergi açılışında ikram edilen birkaç küçük bardak alkol almıştım ancak kendimdeydim. Sarhoşluğum yoktu. Yolda birkaç defa araçların sıkıştırması ve korna çalmalarından rahatsız oldum. İsmini olay akabinde öğrendiğim Şuheda Nur Eriş’in bana doğru kulaklığını takmış bir halde yürüdüğünü gördüm. Bu şahıs tiksinmiş bir şekilde bana bakıyordu. Ben de bunun üzerine refleksle bir tokat attım. Bu kişiyi hiç tanımıyorum. Ani bir refleksle olmuş bir harekettir. Başka bir amacım yoktu.”
İstanbul Adalet Sarayı’na çıkarılan Karaoğlu ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan tutuklanması istemiyle hâkimliğe sevk edildi. Tutuklama kararı veren Sulh Ceza Hâkimliği, müştekinin şüpheliye karşı hiçbir eylemi olmadığını belirtirken “Dini inanç doğrultusunda bir kıyafet tercihi ile eylemlerini gerçekleştirdiğine yönelik kuvvetli şüphenin oluşmasının yanında mevcut delil durumu da dikkate alınarak tutuklamanın bir koruma tedbiri olduğu” ifadelerine yer verdi. Berrak Karaoğlu’nun babası Atilla Karaoğlu ise kızının 7-8 senedir bipolar bozukluk tedavisi gördüğünü söyledi. Karaoğlu, “İlaçlarını almadığı zaman canlı bomba gibi oluyor. Saldırı türbanlı kadına yönelik değil. Hemen arkasından da bir erkeğe saldırıyor. Annesine ve bana da defalarca saldırdı. Hastane raporları mahkemeye sunacağız” dedi.
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