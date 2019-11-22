Başörtüsü saldırganı tutuklandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBaşörtüsü saldırganı tutuklandı
GeriGündem Başörtüsü saldırganı tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Fırat ALKAÇ-Damla GÜLER/İSTANBUL
22.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Başörtüsü saldırganı tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başörtüsü saldırganı tutuklandı

BEŞİKTAŞ’ta öğretmen Şuheda Nur Eriş’e kaldırımda yürürken tokat atan 34 yaşındaki Berrak Karaoğlu ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan tutuklandı.

Beşiktaş’ta geçen cumartesi günü Berrak Karaoğlu (34) kaldırımda yürüyen başörtülü öğretmen Şuheda Nur Eriş’e tokat attı. Ardından da bir erkeğe vurdu. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden Şuheda Nur Eriş, başörtü taktığı için saldırıya uğradığını söyleyerek şikâyetçi oldu. Berrak Karaoğlu, önceki gün Büyükçekmece’de gözaltına alındı.

HİÇ TANIMIYORUM

Emniyette ifadesi alınan Karaoğlu, Nişantaşı’nda bir galeri açılışından çıktıktan sonra olayın yaşandığını anlatarak şunları söyledi: “Sergi açılışında ikram edilen birkaç küçük bardak alkol almıştım ancak kendimdeydim. Sarhoşluğum yoktu. Yolda birkaç defa araçların sıkıştırması ve korna çalmalarından rahatsız oldum. İsmini olay akabinde öğrendiğim Şuheda Nur Eriş’in bana doğru kulaklığını takmış bir halde yürüdüğünü gördüm. Bu şahıs tiksinmiş bir şekilde bana bakıyordu. Ben de bunun üzerine refleksle bir tokat attım. Bu kişiyi hiç tanımıyorum. Ani bir refleksle olmuş bir harekettir. Başka bir amacım yoktu.”

İstanbul Adalet Sarayı’na çıkarılan Karaoğlu ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan tutuklanması istemiyle hâkimliğe sevk edildi. Tutuklama kararı veren Sulh Ceza Hâkimliği, müştekinin şüpheliye karşı hiçbir eylemi olmadığını belirtirken “Dini inanç doğrultusunda bir kıyafet tercihi ile eylemlerini gerçekleştirdiğine yönelik kuvvetli şüphenin oluşmasının yanında mevcut delil durumu da dikkate alınarak tutuklamanın bir koruma tedbiri olduğu” ifadelerine yer verdi. Berrak Karaoğlu’nun babası Atilla Karaoğlu ise kızının 7-8 senedir bipolar bozukluk tedavisi gördüğünü söyledi. Karaoğlu, “İlaçlarını almadığı zaman canlı bomba gibi oluyor. Saldırı türbanlı kadına yönelik değil. Hemen arkasından da bir erkeğe saldırıyor. Annesine ve bana da defalarca saldırdı. Hastane raporları mahkemeye sunacağız” dedi. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle