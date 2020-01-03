Başörtülü öğretmene saldırı davası: Ceza ehliyeti yok raporuna itiraz

İSTANBUL Beşiktaş’ta başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş’e saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli Berrak Karaoğlu, İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Mağdur Eriş’i 28 avukat temsil etti. İfade veren Berrak Karaoğlu “Olay günü resim sergisinden gayet keyifli ve alkollü çıkmıştım. Sokağa bağırarak girdim. Olay anını hatırlamıyorum. Hiç kimsenin yaşayışına karşı şiddet göstermem mümkün değil. Mağdurun başörtülü olması tesadüftür” diyerek beraatini istedi.

BENİ DARP ETTİ

Saldırıya uğrayan Şüheda Nur Eriş ise olay günü kulaklık taktığı için söylenenleri duymadığını anlatarak “Sanık beni işaret ederek yanıma geldi, beni darp etti. Sonra ben ‘Ne yapıyorsun?’ dediğimde ‘Bir şey yapmıyorum, ne oldu?’ dedi. Ben görünüşüm itibariyle sokakta yürürken gerek imalar, gerekse sözlü tacizlere çok maruz kalıyorum. Ancak bu tarz ilk defa başıma geldi. Sanıktan şikâyetçiyim” dedi. Berrak Karaoğlu’nun 20 gün önce Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Mahkemeye yollanan hastane raporunda sanığın 2015 yılından itibaren 5 defa hastanede yatarak tedavi gördüğü belirtildi. İlk teşhis olan ‘bipolar’ bozukluğun ileri yıllarda ağırlaştığı ve ‘şizo-affektif’ bozukluğa dönüştüğü belirtildi. Sanığın “eylemlerin sonuçlarını algılayamadığı, cezai ehliyetinin bulunmadığı” belirtildi. Şüheda Nur Eriş’in avukatları rapora tepki göstererek dosyanın Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesini talep etti.

TUTUKLULUĞUNA DEVAM

Mahkeme, KADEM’in davaya katılma talebini reddederken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın katılma talebini kabul etti. Mahkeme, sanığın görmüş olduğunu tedavilere ilişkin raporların İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden istenmesine ve olay tarihine ilişkin sanık hakkında tekrar rapor alınması için Adlı Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi. Berrak Karaoğlu’nun ailesi duruşma sonrası “Bravo hepinize. Onlarca avukat geldiniz. Bizim kızımız hasta, tutuklu yargılanıyor” dedi.

‘PİŞMANLIĞINI DİLE GETİRMEDİ’

DURUŞMA çıkışında Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları ve müşteki yakınları basın açıklaması yaptı. Şüheda Nur Eriş’in avukatı Neslihan Evci, “Bu tarz olaylarda bu şahısların meczup, akıl hastası gibi gösterilip olayların üstünün kapatılması yoluna gidilmesine biz tamamen karşıyız. Zira bu tarz olayların üzerinin örtülmemesi gerekiyor. Şayet bu kişilerin akıl sağlığı yerinde değilse de buna özgü tedbirlerin uygulanması gerekiyor. Çünkü bu tarz kişilerin toplum içerisinde bu tarz eylemler gerçekleştirmesi toplumda ki güven ortamını da zedeliyor” dedi. Şüheda Nur Eriş de “Olayın takipçiyiz. Bekliyorum ben sadece. Kendisi pişmanlığını dile getirmedi. Dava süreci devam edecek” diye konuştu.