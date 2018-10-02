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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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02.10.2018 - 21:32, Son Güncelleme:

"Başmüzakerecinin Kaleminden" adlı eserin dijital versiyonu çıktı

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"Başmüzakerecinin Kaleminden" adlı eserin dijital versiyonu çıktı

Avrupa Birliği eski Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın 'Başmüzakerecinin Kaleminden' adlı eserinin dijital versiyonu çıktı.

Avrupa Birliği eski Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış tarafından kaleme alınan, İstanbul Aydın Üniversitesi Batı Araştırmaları Merkezi tarafından derlenen 'Başmüzakerecinin Kaleminden' kitabı Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecindeki portresini çiziyor.

Başmüzakerecisi ve Avrupa Birliği Bakanı olarak beş yıl boyunca Türk ve yabancı yayın organlarında birçok makaleleri yayımlanan Bağış, kitabı hakkında şu ifadeyi kullandı:

Bu makalelerimde, kimi zaman gündemdeki konulara ilişkin gelişmeleri ve bu konudaki düşüncelerimi paylaştım, kimi zamansa Avrupa Birliği tam üyelik sürecimize ilişkin mevcut durumu, yapılması gerekenleri ve halkımızın faydasına gördüğüm konuları okurların bilgi ve takdirlerine arz ettim. Avrupalı dostlarımıza iseTürkiye hakkında bilmediklerini anlatmaya çalışırken, ön yargılarını yıkmaya yardımcı olacak gerçekleri aktarıp, kazan-kazan ilişkisi çerçevesinde özetleyebileceğimiz ikili ilişkilerimizin, bizim olduğu kadar onların da faydasına olduğu gerçeğinin altını çizdim.

Başmüzakerecinin Kaleminden adlı eserin dijital versiyonu çıktı

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNE IŞIK TUTUYOR

Birçok makaleyi bir araya getiren kitabın Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel seyrine ışık tuttuğunun altını çizen Bağış, "Umudum odur ki okuyucu bu makaleleri tekrar ve bir arada okuduğunda, son dönemdeki Türkiye-AB ilişkilerinin bir portresini görmekle kalmayacak, ayrıca ülkemizin AB standartlarına erişme konusunda ne kadar ısrarcı olduğuna ve bu uğurda ne denli sağlam ve tutarlı politikalar geliştirdiğine şahit olacaktır." dedi.

Yabancı dergi ve gazetelerde yer alan makalelerin orijinal halleriyle beraber çevirilerine de yer verilen kitapta AB üyesi ülkelerin kamuoylarına gönderilen mesajlar da bulunuyor.

 

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