"Başmüzakerecinin Kaleminden" adlı eserin dijital versiyonu çıktı
Avrupa Birliği eski Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın 'Başmüzakerecinin Kaleminden' adlı eserinin dijital versiyonu çıktı.
Avrupa Birliği eski Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış tarafından kaleme alınan, İstanbul Aydın Üniversitesi Batı Araştırmaları Merkezi tarafından derlenen 'Başmüzakerecinin Kaleminden' kitabı Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecindeki portresini çiziyor.
Başmüzakerecisi ve Avrupa Birliği Bakanı olarak beş yıl boyunca Türk ve yabancı yayın organlarında birçok makaleleri yayımlanan Bağış, kitabı hakkında şu ifadeyi kullandı:
Bu makalelerimde, kimi zaman gündemdeki konulara ilişkin gelişmeleri ve bu konudaki düşüncelerimi paylaştım, kimi zamansa Avrupa Birliği tam üyelik sürecimize ilişkin mevcut durumu, yapılması gerekenleri ve halkımızın faydasına gördüğüm konuları okurların bilgi ve takdirlerine arz ettim. Avrupalı dostlarımıza iseTürkiye hakkında bilmediklerini anlatmaya çalışırken, ön yargılarını yıkmaya yardımcı olacak gerçekleri aktarıp, kazan-kazan ilişkisi çerçevesinde özetleyebileceğimiz ikili ilişkilerimizin, bizim olduğu kadar onların da faydasına olduğu gerçeğinin altını çizdim.
TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNE IŞIK TUTUYOR
Birçok makaleyi bir araya getiren kitabın Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel seyrine ışık tuttuğunun altını çizen Bağış, "Umudum odur ki okuyucu bu makaleleri tekrar ve bir arada okuduğunda, son dönemdeki Türkiye-AB ilişkilerinin bir portresini görmekle kalmayacak, ayrıca ülkemizin AB standartlarına erişme konusunda ne kadar ısrarcı olduğuna ve bu uğurda ne denli sağlam ve tutarlı politikalar geliştirdiğine şahit olacaktır." dedi.
Yabancı dergi ve gazetelerde yer alan makalelerin orijinal halleriyle beraber çevirilerine de yer verilen kitapta AB üyesi ülkelerin kamuoylarına gönderilen mesajlar da bulunuyor.
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