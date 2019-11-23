MSB: Türk ve Rus askeri unsurlarının onuncu ortak kara devriyesi yapıldı
MSB: Rasulayn-Kamışlı kesiminde Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği onuncu ortak kara devriyesi yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığ'ndan yapılan açıklamada, "Fırat’ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği onuncu ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi" ifadelerine yer verildi.
Fırat’ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği onuncu ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi.https://t.co/m3FGJSfXW3#MSB #TSK pic.twitter.com/EjxJDUc7zp— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 23, 2019
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