İstanbul'da elektrik kesintisi... Elektrikler ne zaman gelecek?

Bugün İstanbul Avrupa Yakası’ndaki pek çok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ, 17 Mayıs 2018'de İstanbul Avrupa yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Sultangazi, Fatih, Beylikdüzü ve daha birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. Peki başka hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçeler ve çalışmaların bitiş saati!

- ÇAKIL Mh., BERHUDAR Sk., BERİL Sk., EMANET ÇIKMAZI Sk., ELVAN Sk., EKER Sk., ELMAS Sk., ELA Sk., DİYAR Sk., EKBER Sk., ÇAKIL YOLU Cd., HIDRELLEZ Sk., ÖZGÜ Sk., EGENUR Sk., DUYGU Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında KAMİLOBA Mh., ÇAKIL YOLU Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır

- KEMALPAŞA Mh., ATATÜRK Bul., KOCA MUSTAFAPAŞA Mh., MARMARA Cd., MERHABA Cd., FERİDUN KILIÇ Sk., ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Cd., PULCU Sk., ÇAMÇAK Sk., HACI KADIN Cd., YEDİKULE Mh., HACI MANAV Sk., HACI MANAV ÇIKMAZI Sk., MERHABA Cd., TAYYARECİ RIDVAN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15077-2170)

- MALTEPE Mh., GÜMÜŞSUYU Cd., AİLE BAHÇESİ LİTROS YOLU Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 23:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15089-8842 DM)

- BAHÇELİEVLER Mh., İBRAHİM ERK Sk., KÜLTÜR Sk., DR.SÜREYYA Sk., HÜSEYİN AVNİ BAŞARGAN Sk., DİZER Sk., KOMİK HASANEFENDİ Sk., SAKARYA 2 Sk., ŞÜKUFE NİHAL Sk., MEHMETÇİK Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- GÜRPINAR Mh., PEKMEZ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:30-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır

- CUMHURİYET Mh., ESKİ HADIMKÖY YOLU Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- GENÇOSMAN Mh., ŞEHİT ONBAŞI MURAT ŞENGÖZ Sk., ŞEHİT TEĞMEN ALİ YILMAZ Sk., MUSTAFA YAŞAR Cd., DUMLU Sk., DUMLUPINAR Sk., HUN Sk., TATLISU Sk., YEŞİLOVA Sk., PINAR Sk., KAYNAK Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- İSTİKLAL Mh., YAKUT Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ADNAN KAHVECİ Mh., ALEMDAĞ Cd., BAĞLIK Cd., YAVUZ SULTAN SELİM Bul., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- GAZİ Mh., 1413. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.