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    ‘Başları açtırıldı’ iddiası var

    ANKARA
    28.02.2018 - 22:18 | Son Güncelleme:

    Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mersin’de FETÖ şüphelisi olarak gözaltına alınan kadınların başlarının zorla açtırıldığı iddiaları olduğunu söyledi.

    Karamollaoğlu, özetle şunları söyledi: “28 Şubat’ta içeri alınanlara böyle bir şey yapılmamıştı. Üniversitelerde yapıldı, ancak bu kadar ileriye gidilmedi. Sadece ibadet etmek istediklerinde kendilerine verildiği belirtiliyor. Nezarethane 24 saat gözetim altında. Erkek güvenlik görevlileri tarafından takip ediliyor. Başka iddialar da var ama şimdilik çok fazla detaya inmek istemiyorum. Bu iddialar doğru mu? Bir gerçeği gün yüzüne çıkarmak için söylüyorum. Eğer bize yanlış bilgi ulaştıysa hükümetin bir an önce buna ilişkin inceleme başlatmasını istiyoruz.”

    Etiketler: gazetehaberleri , Temel Karamollaoğlu , Karamollaoğlu , son dakika
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