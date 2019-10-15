"Başladığımız işi bitireceğiz"

Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle terör tehdidine daha fazla maruz kaldığına dikkati çeken Erdoğan şöyle devam etti:

TERÖRÜN ACISINI BİLİYORUZ

"Türkiye, yaklaşık 40 yıldır aralıksız bölücü terörle mücadele ediyor. DEAŞ'tan FETÖ'süne, PKK'sından El Kaide'sine kadar dünyanın en kalleş terör örgütlerinin hedefi olmuş, terör eylemlerine on binlerce vatandaşını kurban vermiş bir ülkeyiz. Dolayısıyla terörün acısını en iyi bilen milletlerden biriyiz. Yaklaşık 40 yıllık terörle mücadele tarihimizde pek çok hadise yaşadık. Müttefiklerimizin ve dost bildiğimiz ülkelerin türlü ayak oyunlarına şahit olduk ancak terörle mücadele konusunda Suriye krizindeki kadar çifte standarda, tutarsızlığa maruz kalmadık.

İDDİALARINIZIN HEPSİ YALAN

DEAŞ ile mücadele bahanesiyle soykırımcı ve vahşi bir terör örgütünün 30 bin TIR dolusu silah ve mühimmatla donatıldığını gördük. Daha geçen hafta 400 kamyon mühimmat, araç, gereç bu teröristlere Irak üzerinden geldi. 400 uçak kargo aynı şekilde geldi. Bütün bunlar dünyanın gözü önünde... Sözde en prestijli dergilerinin kapaklarını teröristlerin fotoğraflarıyla süslediğine şahit olduk. 'Terörle mücadele ediyoruz' diye ambargodan ekonomik yaptırımlara kadar akla hayale gelmedik tehditle karşı karşıya kaldık fakat ülkemizin bekası için yurtiçinde ve dışında attığımız adımlardan hiçbir zaman pişmanlık duymadık.

EY AB, EY ARAP LİGİ GÖRMÜYOR MUSUN

Barış Pınarı harekâtının Kürtleri hedef aldığı, DEAŞ’la mücadeleyi zaafa uğratacağı, demografik yapıyı değiştireceği, siyasi çözümü tıkayacağını söyleyenlere şunu söylüyorum; iddialarınızın hepsi yalan, iftira ve bühtandır, bizim işimiz teröristlerledir.

Barış Pınarı harekâtının tek sebebi Suriye'nin kuzeyini terör örgütleri PYD/YPG ve DEAŞ'tan temizlemek ve gerçek sahiplerine teslim etmektir. El Bab'da 3 bin 500 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Aynı şekilde Cerablus'u bu teröristlerden temizledik mi, temizledik. Cerablus'ta şu anda Türkler mi var? Hayır gerçek sahipleri var. Ey Avrupa Birliği (AB) bunu görmüyor musun? Ey Arap Ligi sen bunu görmüyor musun? Bu Arap Ligi, Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkaranlar değil miydi? Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkaranlar, bu operasyon sebebiyle yeniden Suriye'yi Arap Ligi'ne alma adımını atıyorlar. Bu ne menem iştir?

Türkiye, NATO'nun üyesi mi, üyesi. AB ülkelerinin hemen hemen tamamına yakını NATO'nun üyesi mi, üyesi. Peki ne zamandan beri terör örgütleri NATO üyesine karşı savunulur hale geldi? Yoksa bu terör örgütlerini siz NATO'ya üye olarak aldınız da benim mi haberim olmadı?

DEAŞ’LILARI HAPİSTEN ÇIKARDILAR

Bu iki yüzlülüğün izahı yok. PKK, AB'nin terör örgütleri listesinde. PYD-YPG ise PKK ile birlikte. DEAŞ'lıları kaldığı, cezaevinden çıkardılar, orada kimin resimleri var? Teröristbaşının resimleri var. İşte ispat... İşte buyrun PKK. Bunlar hâlâ 'PKK değil' gibi ifadeler kullanıyorlar. Siz bizi ne zannediyorsunuz?

18 VATANDAŞIMIZI ÖLDÜRDÜLER

9 Ekim'de başlattığımız Barış Pınarı harekâtımızın iki önemli amacı bulunuyor; Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılmasıdır. Buradan bize tehdit var. Şu ana kadar 700'ü aşkın havan topu bizim ülkemize, ilçelerimize atıldı. 18 şehidimiz var. 200'e yakın yaralımız var. 9 aylık Muhammed'imiz şehit oldu. Hani sivil öldürmüyorlardı bunlar?

Bu mücadeleden yılmayacağız. Şu anda milletimiz yekvücut halinde, sadece terör örgütünün sözde siyasi organizması var, onun haricinde... Hep beraberiz. Şu anda Türk milleti yekvücut.” m AA

LİDERLERE AKŞAM YEMEĞİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından verilen akşam yemeğinde zirveye katılmak üzere Bakü’de bulunan devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya geldi.