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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA-AA-İHA
23.05.2019 - 19:02, Son Güncelleme:

Baskında şok edici manzara... Ekipler bile duramadı

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Baskında şok edici manzara... Ekipler bile duramadı

Denizli’de ihbar üzerine eski besihane tesisine operasyon düzenleyen zabıta ekipleri, binada kaçak hayvan sakatatı işlendiğini tespit etti. Hijyen koşullarından uzak tesiste kurtların ve çürümüş sakatatların olduğu görülürken zabıta, tesisi mühürleyip işletmeciye 20 bin lira ceza kesti.

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  • Zabıta şikayet üzerine harekete geçti... Kokudan içeri giremedi
  • Zabıta şikayet üzerine harekete geçti... Kokudan içeri giremedi
  • Zabıta şikayet üzerine harekete geçti... Kokudan içeri giremedi
  • Zabıta şikayet üzerine harekete geçti... Kokudan içeri giremedi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Pamukkale ilçesi Goncalı Mahallesi'nde önceden besihane olarak kullanılan tesisten kötü kokular geldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu zabıta ekipleri bildirdi. İhbar üzerine harekete geçip tesiste denetim yapan ekipler, kötü kokular nedeniyle tesisin içine girmekte zorlandı.

Baskında şok edici manzara... Ekipler bile duramadı

Tesisi inceleyen ekipler, büyükbaş hayvanlara ait sakatatların kaçak olarak hijyen koşullarının bulunmadığı ortamda işlendiğini, içeride çürük sakatatların ve kurtların olduğunu gördü.

EL KONULDU

Afganistan uyruklu kaçak işçilerin çalıştığı tesiste, tonlarca büyükbaş hayvan bacağı da bulundu. Ekipler, işletmeyi mühürlemek için tutanak hazırladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ise tesis işletmecisi Ali K.’ya 20 bin lira para cezası kesti.

Baskında şok edici manzara... Ekipler bile duramadı

Öte yandan işletmeci hakkında önceden de 23 kez işlem yapıldığı öne sürüldü. Temizlendikten sonra mühürleneceği öğrenilen tesiste ele geçirilen sakatatlara da imha edilmek üzere el konuldu.

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