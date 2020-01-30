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ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 30.01.2020 - 11:34,Son Güncelleme:/

Baskın yapılan evde, ruhsatsız tabanca ve çelik yelekler bulundu

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Baskın yapılan evde, ruhsatsız tabanca ve çelik yelekler bulundu

ADANA'da, polis ekiplerinin ihbar üzerine baskın yaptığı evde, 2'si aranan 10 kişi, gözaltına alındı. Yapılan aramada 5 çelik yelek, 5 ruhsatsız tabanca, 215 mermi ve şarjör ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ihbar üzerine Yüreğir ilçesinde bulunan eve baskın düzenledi. İçeri giren ekipler, 2'si çeşitli suçlardan aranan 10 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise 5 çelik yelek, 5 ruhsatsız tabanca, 215 mermi ve çeşitli silahlara ait şarjörler ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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