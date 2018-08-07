Basket okulunda taciz

ANKARA’da bir basketbol okulunda, küçük yaştaki erkek çocukların cinsel tacize uğradığı iddiası ortalığı karıştırdı. Aydınlık Gazetesi’nde dün yayımlanan haberde, Türk Telekom çocuk basketbol takımında oynayan 11-14 yaş arasındaki çocukların takımın koçu M.E. ve yardımcısı A.Ş. tarafından bir otel odasında taciz edildiği ileri sürülmüştü.



İddialar üzerine Türk Telekom Spor Kulübü ile Türk Telekom Ankara Basketbol Okulları’ndan ayrı ayrı açıklamalar geldi.



Türk Telekom Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, taciz iddialarının yaşandığı kulüple hiçbir bağlarının bulunmadığına dikkat çekilerek şöyle denildi: “Türk Telekom Spor Kulübü, birçok spor kulübü gibi özel spor okullarına belirli dönemsel anlaşmalar kapsamında isim hakkını kullandırmaktadır. 7 Ağustos 2018 tarihinde bazı yayın organlarında yayınlanan haberlere konu olan basketbol okulu da bu kapsamda Türk Telekom Spor Kulübü’nün isim hakkını kullanan ve kulüpten tamamen bağımsız ve özel bir işletmedir. Haberlere konu olan, asla kabul etmeyeceğimiz menfur olay üzerine söz konusu özel spor okulunun isim hakkı kullanımına ilişkin sözleşmesi, tarafımızdan derhal feshedilmiş ve sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Türk Telekom Spor Kulübü olarak sorumluların tespit edilmesi ve cezalandırılması için ayrıca bir soruşturma başlattığımızı, konuyla ilgili tüm süreçlerin yakından ve tavizsiz takipçisi olacağımızı ve bu süreçte mağdurların yanında olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”



OKUL SORUMLUSU: KREM SÜRME ŞAKASIYDI

TACİZ olayının yaşandığı basketbol okullarının sorumlusu Gencer Baytimur ise olayın taciz değil, şakadan ibaret olduğunu, antrenörle yollarının ayrıldığını açıkladı. Baytimur’un açıklaması şöyle: “Medyada yer alan taciz iddiası ile ilgili olarak, adli makamlarca herhangi bir soruşturma veya kovuşturma yapılmaksızın, basketbol okullarını, üst kulübü ve şirketini yıpratmaya ve karalamaya yönelik yapılan haberleri kabul etmiyor ve bu karalamaya yönelik iddialarla ilgili her türlü yasal hakkımızı saklı tutuyoruz. Söz konusu olan olayla ilgili yapılan araştırma neticesinde, olayın Şubat tatilinde basketbol takımının kamp yaptığı otelde gerçekleştiği tespit edilmiştir. Olayın gerçekleştiği tarihten itibaren, bugüne kadar, spor okuluna; ne oyunculardan ne de velilerden hiç bir şikayet gelmemiştir. Her ne kadar gerçekleştirilmiş eylem basketbol oynayan, hatta takım sporlarıyla uğraşan herkesin çok iyi bildiği üzere “B..... -bir krem markası- sürme” olarak adlandırılan bir şaka olup, bu kasıtla yapılmıştır. Kesinlikle taciz kastıyla yapılmamış olsa da tarafımızca, bu davranış kabul edilemez olup, eylemi gerçekleştiren antrenör ile yollarımız ayrılmıştır. Spor okullarının ismini karalayan, kulübün sporcularını rencide eden olayla ilgili adli makamlarca yapılmış soruşturma ve kovuşturma olmaksızın basında yer alan haberlerle ilgili yasal haklarımızı saklı tutarak söz konusu olay tarafımızca takip edilecektir.”