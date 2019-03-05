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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Canan ALTINTAŞ- Mesut BUDRAÇ/DHA
05.03.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Basket maçı gözlemcisine otogarda bıçaklı saldırı kamerada

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Basket maçı gözlemcisine otogarda bıçaklı saldırı kamerada

DİYARBAKIR Otogarı'nda, gözlemci olarak görevlendirildiği Kadınlar Basketbol 1'inci Ligi maçı için Mardin'e gitmek üzere otobüs bekleyen Murat Şahin Kaynar (52), akli dengesinin bozuk olduğu öne sürülen Veysi Y.'nin (40) bıçaklı saldırısına uğradı. Kaynar, 8 bıçak darbesiyle yaralanırken, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Veysi Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Saldırı anı, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Olay, 3 Mart Pazar günü, Diyarbakır Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde gözlemci olan Murat Şahin Kaynar, Mardin'deki Kadınlar Basketbol 1'inci Ligi'nin maçı için görevlendirildi. Amasya'dan Diyarbakır'a gelen Kaynar, Mardin'e gitmek üzere otogarda otobüs beklerken, akli dengesinin bozuk olduğu iddia edilen Veysi Y.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 8 bıçak darbesiyle yaralanan Kaynar, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Veysi Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Veysi Y.'nin, emniyette 'adam yaralama' dahil başka suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan Murat Şahin Kaynar'ın yaralandığı bıçaklı saldırı anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; otogardaki bankta oturan Kaynar'ın, arkasından yaklaşan Veysi Y.'nin bıçaklı saldırısına uğradığı görülüyor. Murat Şahin Kaynar'ın, bıçaklı saldırgana montuyla direnmeye çalıştığı anlar da görüntülerde yer alıyor. 

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