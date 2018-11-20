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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.11.2018 - 13:51, Son Güncelleme:

Ankara'daki faili meçhul cinayetin zanlılarını özel ekip yakaladı

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Ankara’da 4 ay önce düzenlenen pompalı tüfekli, silahlı ve kar maskeli silahlı saldırı sonucu 1 kişi ölürken, 2 kişi yaralanmıştı. Kayıtlara faili meçhul olarak geçen saldırının 7 zanlısı, Cinayet Büro dedektiflerince kurulan özel ekip tarafından yakalandı. Saldırı anı anbean kameralara yansırken, operasyonlar Ankara ve İstanbul’da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. 

Olay, 14 Temmuz günü Altındağ ilçesi Ali Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. Erdem Güner Başar, T.A. ve B.K., B.K.’nin husumetli olduğu E.Ö., İ.E., T.D. ve Y.Ç.’nin silahlı saldırısına uğradı. Arabayla pazar yerine gelen saldırgan 4 kişi, kar maskesi takarak ellerindeki silah ve pompalı tüfeklerle Erdem Güner Başar, T.A. ve B.K.’ye ateş etmeye başladı.

Açılan kurşunlar sonucu 3 kişi de kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan 4 kişi de olay yerinden kaçtı. Yerde kanlar içinde yatan yaralıları gören vatandaşlar, durumu ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Erdem Güner Başar’ın olay yerinde öldüğünü tespit ederken, ağır yaralanan T.A. ile B.K.’yi tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak durumu Olay Yeri İnceleme Birimi’ne bildirdi. İnceleme Birimi'ne bağlı ekipler olayla ilgili tüm delilleri muhafaza altına aldı.

Erdem Güner Başar’ın cansız bedeni savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatan ekipler, dosyayı Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim etti. 

BİRİNCİ DALGA OPERASYONDA 6 KİŞİ YAKALANDI 

Cinayet Büro dedektiflerince kurulan özel ekip, zanlıları tespit etmek için hummalı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda zanlılar tespit edildi. Bunun
üzerine araştırmaları derinleştiren dedektifler, tespit edilen 12 adrese şafak vaktinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 6 kişi kıskıvrak yakalanırken, 1 kişinin firar olduğu belirlendi. Yakalanan 6 kişiden E.Ö., İ.E. ve Y.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

CİNAYET ZANLISI ÖZEL EKİP TARAFINDAN İSTANBUL’DA YAKALANDI

Cinayet Büro dedektifleri, firari olan bir kişinin yakalanması için başlattıkları çalışmalar neticesinde, şahsın hiç telefon kullanmadığını ve İstanbul'a kaçtığını belirledi. Tespit sonrası operasyonun düğmesine basan ekipler Ankara ve İstanbul’da çalışmalar başlattı. Ankara’dan İstanbul’a giden özel ekip, T.D.’nin Fatih ilçesinde bir evde saklandığını saptadı. Dedektifler şahsın saklandığı eve şafak vaktinde operasyon düzenledi. Cinayet zanlısı operasyon neticesinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlı özel ekip tarafından Ankara’ya getirildi. Ayrıca şahsın uyuşturucu taciri olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

CİNAYET ÖNCESİ KEŞİF YAPMIŞLAR 
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kurulan özel ekip, İstanbul ve Ankara’da düzenledikleri çalışmalar neticesinde, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişi ile birlikte 3 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Ayrıca şahısların saldırı öncesi alanda keşif yaptıkları da ekipler tarafından tespit edildi. 

4 KİŞİ TUTUKLANDI 

Ankara ve İstanbul’da düzenlenen çalışmalar neticesinde yakalanan 7 zanlıdan 3’ü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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