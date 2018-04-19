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    Başkentte zincirleme trafik kazası

    Hürriyet Haber
    19.04.2018 - 06:19 | Son Güncelleme:

    Ankara'da üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

    Ankara'da üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Samsun yolu Turgut Özal Bulvarı'ndan şehir merkezi istikametine seyreden ve sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 34 LS 9895, 06 KYL 05 ve 06 KJE 63 plakalı otomobiller, Siteler Kavşağı Gülveren-Cebeci Alt Geçidi yakınında çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre ileriye savrulan araçlarda bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

    Başkentte zincirleme trafik kazası

    Yaralılar sağlık ekipleri ve yoldan geçen araç sürücüleri tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Kazaya karışan araçlardan 06 KJE 63 plakalı otomobilin sürücüsünün Emniyet Genel Müdürlüğü Haberleşme Dairesi Başkanlığında polis olduğu öğrenildi.

    Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'ndan Gülveren-Cebeci Alt Geçidi yaklaşık iki saat trafiğe kapalı kaldı.

    Etiketler: trafik kazası , No Mobil , gündem
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