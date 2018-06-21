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    Başkentte "Vikingler" operasyonu: Çok sayıda gözaltı var...

    AA
    21.06.2018 - 22:04 | Son Güncelleme:

    Ankara'da kendilerine "Vikingler" adı veren hırsızlık zanlılarına operasyon düzenlendi. Operasyonda çete lideri "Viking" lakaplı Murat A'nın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

    Ankara'da hırsızlık zanlılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

    Özellikle hastane otoparklarında yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri,
    kendilerine "Vikingler" ismini veren hırsızlık çetesini 2 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı.

    Ekipler, yaptıkları takip sonucunda çetenin, başta Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere bazı hastane otoparklarından araç çaldığını ve parçaladıkları araçların lastiklerini Organize 88 Sanayi Sitesi'ndeki lastikçilere sattıklarını, diğer parçalarını ise Ayyıldız Sanayi Sitesi'nde bulunan bir depoda sakladıklarını tespit etti.

    Polis ayrıca, başkalarının anlamaması için çetenin kendi üyeleri arasında özel bir dil kullandığını da ortaya çıkardı. Buna göre, çetenin çalınacak araca "sıva", çaldıkları araca "beton", çalıntı parçalara ise "moloz" ismi verdiğini tespit etti.

    "Vikingler" ismiyle operasyon başlatan ekipler, çete lideri Viking lakaplı Murat A'nın da aralarında bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı.

    Çetenin çaldığı araçlar içerisinde Hollanda'da çalınan ve INTERPOL tarafından aranan bir aracın da bulunduğu öğrenildi.

    Çete lideri Murat A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer çete mensuplarının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    HIRSIZLARA GÖZ AÇTIRILMIYOR

    Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bu yılın ilk beş ayında 150 oto hırsızlık olayını aydınlattı. Alınan bilgiye göre alınan önlemler ve yürütülen operasyonlar sonucunda, Ankara'da oto hırsızlık olaylarında geçen yıla göre yüzde 60'lık düşüş sağlandı.

     

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