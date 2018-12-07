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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
07.12.2018 - 16:46, Son Güncelleme:

Başkent’te otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 2 yaralı

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Ankara’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu derece uçan araçtaki 3 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Mamak ilçesine bağlı Gökçeyurt Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Emin Balıkçı (55) yönetimindeki 81 EB 167 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki dereye uçtu. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, araçta sıkışan vatandaşları çıkardı.

Başkent’te otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 2 yaralı

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde araç sürücüsü Emin Balıkçı ile Havva Civelek’in (58) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Betül Civelek (3), Naime Civelek (8) ve Hatice Civelek (32) ise tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. 3 yaşındaki Betül Civelek’in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, diğer 2 yaralının ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazaya karışan ailenin Keskin Cezaevinde hapis yatan yakınlarını ziyaret etmelerinin ardından Ankara’da dönüş yaptığı öğrenildi.

 

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