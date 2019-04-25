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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN - ANKARA
25.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Başkentte kritik zirve

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Başkentte kritik zirve

TÜRKİYE ile ABD arasında, Rusya’dan alınacak S-400 hava savunma sistemi ve yeni nesil savaş uçağı F-35’lerin teslimi konusunda yaşanan sıkıntılar dün Ankara’da kritik bir toplantıda değerlendirildi. Milli Savunma Bakanlığı’nda Bakan Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla yapılan toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile tüm kuvvet komutanları ve Dışişleri’nden diplomatlar da hazır bulundu.

S-400’lerin Türkiye’ye konuşlanması durumunda ABD’nin F-35 projesini askıya alması gibi yaptırımlar uygulayacağına dair yapılan açıklamalara karşılık Ankara, S-400’lerden vazgeçilebileceği, üçüncü bir ülkeye satılacağı veya yerleştirileceğine dair iddiaları yalanlamıştı. Çavuşoğlu önceki gün 23 Nisan resepsiyonunda, S-400’lerin NATO’yu ‘düşman unsur’ olarak görmeyeceğini vurgulayarak, ‘uzmanlardan oluşan bir komisyon’ önerisini yinelemişti. Akar da, Türkiye’nin kendi güvenliği için S-400’ü aldığını tekrarlamıştı. Dünkü toplantıda ABD’nin olası yaptırımlarına karşılık, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu savunma sistemleri için farklı seçenekler konuşuldu.

ÇEKİLME YOK

Toplantıda ayrıca Suriye’de diplomatik ve askeri anlamda alınan yol, bundan sonra atılacak adımlar kapsamlı şekilde ele alınırken, yeni yol haritası da netleştirilmeye çalışıldı. Her iki bakanın Amerikalı mevkidaşlarıyla yaptıkları temaslardan elde ettikleri izlenimler ışığında değerlendirmeler yapıldı. Komutanlar da sahadan gelen bilgiler doğrultusunda görüş bildirdi. Türk güvenlik birimleri, sahada ABD Başkanı Trump’ın Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilme açıklamasını doğrulayacak bir hareketlilik tespit etmezken, aksine ABD’nin terör örgütü PYD/YPG’nin elinde bulunan bölgelere askeri sevkıyat yaptığı ortaya çıkmıştı.

Ankara’daki dünkü toplantıda Türkiye’nin, terör örgütünün denetimindeki Fırat’ın doğusuna yönelik olası harekâtla ilgili şimdiye kadar yapılan hazırlıklar ve bundan sonra atılacak diplomatik ve askeri adımlar da en ince ayrıntısına kadar görüşüldü.

EGE VE DOĞU AKDENİZ DE GÖRÜŞÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada iki bakanın heyetlerarası bir değerlendirme toplantısı yaptığı belirtildi. Açıklamada “Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler ile Suriye’de tesis edilmesi planlanan güvenli bölge başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve dış ilişkiler konularının ele alındığı söz konusu toplantıda Türkiye’nin hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılık vurgulandı” denildi.

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