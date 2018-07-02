Başkent'te fırında yangın: Mahsur kalan işçi öldü

Ayvalı Mahallesi Ayvalı Caddesi'ndeki bir fırında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binanın tamamını sararken çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevleri gören bazı çalışanlar kendilerini dışarı atarken, işçilerden Abdullah Bektaş içeride mahsur kaldı.

Olay yerine gelen itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi içeriye girmeye çalıştığı sırada işyerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle daha da büyüyen yangına itfaiye ekipleri güçlükle müdahale etti. Fırının çatısından yükselen alevlerin çevreye sıçrama ihtimali üzerine yan binada oturanlar evlerinden tahliye edildi. Olay yerinde toplananları uzaklaştırmaya çalışan polis ekipleriyle bazı mahalle sakinleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmaları sonrası içeri giren itfaiye ve UMKE ekipleri, Bektaş'ın cansız bedenine ulaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Bektaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu arada fırına gelen Bektaş'ın yakınları yakınları sinir krizi geçirdi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.



