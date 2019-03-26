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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.03.2019 - 16:00, Son Güncelleme:

Başkent'te çocukların oyunu kanlı bitti

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Başkent'te çocukların oyunu kanlı bitti

Başkent'te evde arkadaşlarıyla oyun oynarlarken, pompalı tüfeğin ateş alması sonucu 2 çocuk yaralandı.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, ailesi evde değilken oyun oynamak için arkadaşlarını çağıran V.A.K. (15), arkadaşlarıyla beraber Poyraz T.'nin getirdiği pompalı tüfekle oyun oynarken silah ateş aldı.

Ateş alan pompalı tüfekten çıkan saçmaların beraber oturdukları M.A. (15) ve T.I.'ya (15) isabet etmesiyle 2 çocuk yaralandı. Yaralandıktan sonra panik yapan çocuklar kendi evlerine gitmek için olay yerinden uzaklaştı.

Bina içerisinde silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Olay yerine gelen 112 Hızır Acil ekipleri, yaralı çocukları bulamadı. Yerlerdeki kan izlerinden çocukların evlerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı çocuklara ilk müdahaleyi yaparak, yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

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