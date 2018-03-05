Başkentte 20 DEAŞ’lı için gözaltı

15 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık, DAEŞ’e yönelik başlattığı operasyon kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardığını duyurdu. Polis, dün sabah başlattığı operasyonda değişik semtlerdeki örgüt evlerine baskın yaptı. 15 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüphelilerden 10’unun yabancı uyruklu olduğu ve çatışma bölgelerine gidip gelen kişiler olduğu belirtildi. Şüphelilerin yakalandığı evlerde yapılan aramalarda sahte kimlik yapımında kullanılacak malzemeler ele geçirildiği belirtildi.