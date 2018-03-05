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    Başkentte 20 DEAŞ’lı için gözaltı

    ANKARA
    05.03.2018 - 21:00 | Son Güncelleme:

    ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ’a yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

    15 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık, DAEŞ’e yönelik başlattığı operasyon kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardığını duyurdu. Polis, dün sabah başlattığı operasyonda değişik semtlerdeki örgüt evlerine baskın yaptı. 15 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüphelilerden 10’unun yabancı uyruklu olduğu ve çatışma bölgelerine gidip gelen kişiler olduğu belirtildi. Şüphelilerin yakalandığı evlerde yapılan aramalarda sahte kimlik yapımında kullanılacak malzemeler ele geçirildiği belirtildi.

    Etiketler: gazetehaberleri , ankara , deaş , son dakika
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