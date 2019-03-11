Başkenti yönetmek için bilime sanata ihtiyaç var
DSP’nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Haydar Yılmaz, seçim çalışmalarının startını DSP Genel Merkezi’nin önünde düzenlediği mitingle verdi.
Yılmaz, özetle şunları söyledi: “Bizim adaylığımızdan önce yapılan kamuoyu yoklamalarında bu adaylardan memnuniyetsizlikten dolayı yüzde 25 civarında insan, ‘Sandığa gitmeyeceğim’ diyordu. Ama şimdi bizim adaylığımızla birlikte Ankara’nın her tarafından çok güzel olumlu tepkiler alıyorum. Ben içinizden birisiyim. Var mı başka içinizden halktan bir aday? Yok. Birisi gönül, diğeri derman diyor, birinde gönül kalmamış, birinde derman kalmamış. İlim, bilim, akıl demiyorlar oysa özellikle başkenti yönetebilmek için akla ilime, bilime, deneyime, sanata ihtiyaç var. En deneyimli belediye başkanı, Ankara’yı dünya başkenti yapacak tek bir aday var o da Haydar Yılmaz, takdir sizin.”
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