Başkenti Almatı ve Astana isimlerini taşıyan ülke hangisidir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBaşkenti Almatı ve Astana isimlerini taşıyan ülke hangisidir?
GeriGündem Başkenti Almatı ve Astana isimlerini taşıyan ülke hangisidir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
15.04.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

Başkenti Almatı ve Astana isimlerini taşıyan ülke hangisidir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başkenti Almatı ve Astana isimlerini taşıyan ülke hangisidir?

Başkenti öncelikle Almatı ismini taşıyan Kazakistan, daha sonra değişikliğe gitmiş ve Astana ismini almıştır. Kazakistan Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı olan Nursultan Nazarbayev'in ismi başkente verilmiş ve başkentin adı Nur-Sultan olarak değiştirilmiştir. İşte, Kazakistan'ın bu başkenti hakkında bazı bilgiler

Petrol ve diğer doğal kaynaklar açısından zengin Kazakistan, son dönemde alternatif ve yenilenebilir enerji potansiyelini geliştirmek için yeni politikalar hayata geçirmeye çalışıyor. 

Yüzölçümü bakımından dünyanın 9. büyük ülkesi Kazakistan’da, ağırlıklı olarak Kazakça ve Rusça konuşuluyor. Kazakistan’ın uzun süre Sovyetler Birliği’nin parçası olması nedeniyle Rusça günlük hayatta önemli rol oynuyor. 

1990 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan Kazakistan’ın, kuzeybatıda Rusya, doğuda Çin, güneyde Kırgızistan ve Özbekistan ile sınırı bulunuyor. Hazar Denizi’ne kıyısı olmasına rağmen açık denizlere çıkışı olmayan en büyük ülke konumundaki Kazakistan’ın Hazar Denizi komşuları  Azerbaycan, İran ve Türkmenistan olarak sıralanıyor. 

Ülke topraklarının büyük bölümünü bozkırlar oluşturuyor. Kazakistan, Hoca Ahmet Yesevi Türbesi gibi tarihi mekanları ile de tanınıyor. 

Uzay istasyonu Baykonur’a ev sahipliği yapan Kazakistan, başkenti Astana’da uluslararası seviyede barışçıl görüşmelere diyalog platformu sunuyor. 

Dünyanın 50. büyük ekonomisi Kazakistan’da 2016 verilerine göre gayri safi yurt içi hasıla 133 milyar dolar, büyüme oranı yüzde 1 oldu. Ülkenin ihracatı 55,2, ithalatı 22,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

Enflasyonun yüzde 8,5, işsizlik oranının yüzde 5 olduğu Kazakistan’da kişi başına düşen milli gelir 7 bin 500 dolar civarında.

Gelirinin önemli kısmını petrol ve doğalgaz satışından elde eden Kazakistan, petrol kaynakları bakımından dünyada 9. Sırada yer alıyor.

Yılda 80 milyon ton petrol ve doğalgaz kondensatı üreten Kazakistan, 2020 yılına kadar petrol üretimini 120 milyon tona çıkarmayı hedefliyor. 

1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden ve başkanlık sistemini içeren anayasayı kabul eden Kazakistan, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in yürüttüğü politikalarla uluslararası alanda yer kazandı. 
Yasama işlevinin gören parlamento, Senato ve Meclis’ten oluşuyor.

Senatoyu her bölgeden 2’şer milletvekili temsil ederken, 15 milletvekili Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. 107 koltuktan oluşan Meclis’te Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in kurucusu olduğu Nur Otan partisinin yanı sıra Ak Jol ve Halk Komünist Partisi temsil ediliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Maltepe'de oy sayımına tekrar başlandı

Malatya'da korkutan deprem

Kağıthane'de sokak ortasında cinayet... Damadını öldüren kayınpeder aranıyor

Yine o soru: İtildi mi atladı mı?