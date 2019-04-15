Başkenti Almatı ve Astana isimlerini taşıyan ülke hangisidir?
Başkenti öncelikle Almatı ismini taşıyan Kazakistan, daha sonra değişikliğe gitmiş ve Astana ismini almıştır. Kazakistan Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı olan Nursultan Nazarbayev'in ismi başkente verilmiş ve başkentin adı Nur-Sultan olarak değiştirilmiştir. İşte, Kazakistan'ın bu başkenti hakkında bazı bilgiler
Petrol ve diğer doğal kaynaklar açısından zengin Kazakistan, son dönemde alternatif ve yenilenebilir enerji potansiyelini geliştirmek için yeni politikalar hayata geçirmeye çalışıyor.
Yüzölçümü bakımından dünyanın 9. büyük ülkesi Kazakistan’da, ağırlıklı olarak Kazakça ve Rusça konuşuluyor. Kazakistan’ın uzun süre Sovyetler Birliği’nin parçası olması nedeniyle Rusça günlük hayatta önemli rol oynuyor.
1990 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan Kazakistan’ın, kuzeybatıda Rusya, doğuda Çin, güneyde Kırgızistan ve Özbekistan ile sınırı bulunuyor. Hazar Denizi’ne kıyısı olmasına rağmen açık denizlere çıkışı olmayan en büyük ülke konumundaki Kazakistan’ın Hazar Denizi komşuları Azerbaycan, İran ve Türkmenistan olarak sıralanıyor.
Ülke topraklarının büyük bölümünü bozkırlar oluşturuyor. Kazakistan, Hoca Ahmet Yesevi Türbesi gibi tarihi mekanları ile de tanınıyor.
Uzay istasyonu Baykonur’a ev sahipliği yapan Kazakistan, başkenti Astana’da uluslararası seviyede barışçıl görüşmelere diyalog platformu sunuyor.
Dünyanın 50. büyük ekonomisi Kazakistan’da 2016 verilerine göre gayri safi yurt içi hasıla 133 milyar dolar, büyüme oranı yüzde 1 oldu. Ülkenin ihracatı 55,2, ithalatı 22,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Enflasyonun yüzde 8,5, işsizlik oranının yüzde 5 olduğu Kazakistan’da kişi başına düşen milli gelir 7 bin 500 dolar civarında.
Gelirinin önemli kısmını petrol ve doğalgaz satışından elde eden Kazakistan, petrol kaynakları bakımından dünyada 9. Sırada yer alıyor.
Yılda 80 milyon ton petrol ve doğalgaz kondensatı üreten Kazakistan, 2020 yılına kadar petrol üretimini 120 milyon tona çıkarmayı hedefliyor.
1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden ve başkanlık sistemini içeren anayasayı kabul eden Kazakistan, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in yürüttüğü politikalarla uluslararası alanda yer kazandı.
Yasama işlevinin gören parlamento, Senato ve Meclis’ten oluşuyor.
Senatoyu her bölgeden 2’şer milletvekili temsil ederken, 15 milletvekili Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. 107 koltuktan oluşan Meclis’te Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in kurucusu olduğu Nur Otan partisinin yanı sıra Ak Jol ve Halk Komünist Partisi temsil ediliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle