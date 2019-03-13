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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
13.03.2019 - 20:02, Son Güncelleme:

Başkent'e Avrupa'nın en büyük laboratuvarı

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Başkent'e Avrupa'nın en büyük laboratuvarı

Ankara Şehir Hastanesi Bilkent'e Avrupa'nın en büyük laboratuvarı kuruldu.

Ankara Şehir Hastanesi Bilkent'e Avrupa'nın en büyük laboratuvarı kuruldu. Laboratuvar hizmetlerinden 5 yıl içinde 50 milyonun üzerinde kişiye fayda sağlanması öngörülüyor.

Türkiye'nin sağlık alanında en büyük 'Kamu-Özel İş Birliği' projesi olarak bilinen ve CCN Yatırım Holding tarafından 1,1 milyar Euro'luk yatırımla hayata geçirilen Ankara Şehir Hastanesi Bilkent'e Avrupa'nın en büyük hastane laboratuvarı kuruldu. Siemens Healthineers Türkiye tarafından kurulan laboratuvar, 7 bin 750 metrekarelik alanda hizmet verecek.

Sağlık teknolojilerinde en gelişmiş olanaklara ve öncü uygulamalara sahip laboratuvarda, günde 130 bin, ayda ise 3 milyonun üzerinde test yapılacak. Rutin test işlemlerinin hepsi aynı gün içinde sonuçlandırılabilecek. Genetik tetkikler için ise yurtdışına numune gönderilmesine gerek kalmayacak.

Ankara Şehir Hastanesi Bilkent'in laboratuvar hizmetlerinden 5 yıl içinde 50 milyonun üzerinde kişiye fayda sağlanması öngörülüyor.

Öte yandan Siemens Türkiye'nin Bina Teknolojileri alanındaki çözümleri de sağlık kampüsünün bina yönetiminin ve altyapısının dijitalizasyonuna ve otomasyonuna ciddi katkılar sunduğu ifade edildi. Özellikle operasyonel mükemmeliyet için güvenlik, geçiş izinleri, iklimlendirme, takip–izleme, altyapı başta olmak üzere birçok sistemin ekipman temini ve devreye alma işlemleri gerçekleştirildi.

Başkente Avrupanın en büyük laboratuvarı

"GELECEĞİN SAĞLIK KAMPÜSÜNÜ İNŞA ETTİK"

Sağlık kampüsüne sundukları katkılarla ilgili konuşan Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis, "Ankara Şehir Hastanesi Bilkent'te Siemens Healthineers olarak Avrupa'nın en büyük laboratuvarını kurarken Siemens Bina Teknolojileri ile de en kapsamlı bina teknolojilerini kullanarak geleceğin sağlık kampüsünü inşa ettik. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da yeni kurulmaya başlanan öncü laboratuvar sistemlerini buraya getirdik. Bu sağlık kampüsündeki laboratuvar hizmetlerimizin önümüzdeki beş yılda 50 milyon kişiye fayda sağlamasını öngörüyoruz. Ayrıca güvenlik, iklimlendirme ve otomasyon alanlarında öncü bina teknolojilerimizle, yüksek enerji verimliliği, çalışan ve hasta konforu sağlıyoruz. Tüm bu teknolojilerimizle ülkemizin sağlık alanındaki en büyük Kamu-Özel iş birliği projesine katkı sunmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkente Avrupanın en büyük laboratuvarı

GÜVENLİK SİSTEMLERİ ÖN PLANDA

22 ayrı sistemden gelen 500 binden fazla noktanın yönetildiği Desigo CC çatı entegrasyon yazılımı ile entegre çalışan bu altyapı kuruldu. Hastane genelinde güvenlik, kurulan dijital sistemler ile destekleniyor. Güvenlik Merkezi'ndeki 3 bin 500 kamera, 60 ekran üzerinden takip ediliyor. İstenmeyen bir durumda olayın nerede olduğunun belirlenmesi, görsel tespit için ilgili kamera görüntüsüne ulaşılması ve saniyeler içinde duruma müdahale edilmesi sağlanıyor.

Bebek Takip Sistemi ile anne ve bebeğinin güvenliği takip ediliyor.  Sistem sayesinde bebeğin normal dolaşım güzergahı dışına çıkarılması durumunda, tüm kapılar kilitleniyor, asansörler kapatılıyor ve bebeğe en hızlı şekilde ulaşmak için güvenlik görevlileri bölgeye yönlendiriliyor.

Tüm hastane genelinde ve tüm kullanım alanlarına uygun konumlandırılan 57 bin dedektör ve 19 bin yardımcı üniteden oluşan yangın algılama sistemi, seslendirme ve acil anons sistemi ile entegre çalışarak yangın çıkmasını ve yayılmasını önlüyor.

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