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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
08.07.2019 - 07:43, Son Güncelleme:

Başkent polisinden "Dalavereciler" çetesine operasyon! 'Ayyaş' tutuklandı...

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Başkent polisinden "Dalavereciler" çetesine operasyon! 'Ayyaş' tutuklandı...

Ankara'da çaldıkları otomobillerle iş yerlerinden hırsızlık yapan ve kendilerine "Dalavereciler" adı veren çete üyeleri, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Çok sayıda sabıka kaydı bulunan ve bir çok suçtan arandığı belirlenen çete üyelerinin 7 otomobil hırsızlığı, 14 iş yerinden hırsızlık ve bir araçtan plaka hırsızlığı ile kasten silahla yaralama olmak üzere toplam 23 olaya karıştıkları tespit edildi. Adliyeye sevk edilen "Ayyaş" lakaplı çete lideri birlikte 3 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başkent genelinde çalıntı otomobillerle gerçekleştirilen hırsızlık olaylarını mercek altına alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çok sayıda kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Kendilerine "Dalavereciler" adı veren çete üyelerine yönelik iki ayrı operasyon düzenleyen polis ekipleri, "Ayyaş" lakaplı çete lideri Taner Ç. ile çete üyeleri B.G, S.F.A. ve F. K'yi yakaladı.

Çete üyelerinin çeşitli tarihlerde 7 otomobil hırsızlığı, 14 iş yerinden hırsızlık, bir otomobilden plaka hırsızlığı ve bir kasten silahla yaralama olmak üzere toplam 23 olaya karıştıkları tespit edildi.

Suça sürüklenen çocuklardan olduğu belirlenen B.G'nin evinde yapılan aramada ise hırsızlık olaylarında giydiği değerlendirilen kıyafet ve aksesuarlarla, çalıntı olabileceği değerlendirilen 7 bilezik, 3 yüzük, bir çift küpe ve bir kol saati bulunarak bunlara el konuldu.

Yapılan soruşturmada şüphelilerin araçların kapılarını zorlayarak düz kontak yapmak suretiyle çaldıkları, bu otomobillerle iş yerlerinden çok sayıda cep telefonu ve televizyon gibi eşyaları çaldıktan sonra aracı gelişi güzel terk ettikleri, çaldıkları malzemeleri ise "ikinci el alım satım" adı altında iş yapan, akrabalar V.Y. ve E.A'ya değerinin altında sattıkları ve onların da bunları legal görünümde piyasaya sürdüğü belirlendi.

Bunun üzerine V.Y. de polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin çaldıkları otomobiller, iş yerlerinden çaldıkları malzemeler ve iş yerlerinin camlarını kırmaları neticesinde yaklaşık 400 bin lira maddi zarara neden oldukları tespit edildi.

ÇETE ÜYELERİNİN ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Çete lideri Taner Ç'nin 16'sı hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan 23 ayrı suç kaydının bulunduğu ve 2 ayrı hırsızlık suçundan arandığı, S.F.A'nın 11'i hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan 16 ayrı suç kaydının olduğu, F.K'nin 14'ü hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan 54 ayrı suç kaydının olduğu ve trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması ile göçmen kaçakçılığı suçlarından arandığı, V.Y'nin ise 32'si hırsızlık olmak üzere 44 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi.

"SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK" CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Suça sürüklenen çete üyesi çocuklardan B.G'nin cezaevi firarisi olduğu ve 23 yıl kesilmiş cezasının bulunduğunu tespit edilirken, ayrıca 26'sı hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan 31 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

"AYYAŞ" VE 2 ÇETE ÜYESİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden "Ayyaş" lakaplı çete lideri Taner Ç. ile birlikte B.G. ve F.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çete üyesi S.F.A. ile V.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisin soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devem ettiği öğrenildi.

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