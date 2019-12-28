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Turan YILMAZ/Ankara
Haber Giriş: 28.12.2019 - 08:00,Son Güncelleme:/

Başkanlık sistemini böyle anlattı: Otomatik viteste debriyaj aramaya benziyor

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
Başkanlık sistemini böyle anlattı: Otomatik viteste debriyaj aramaya benziyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mimarları arasında yer aldığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili sorulara, manuel ve otomatik vitesli otomobil örneğiyle yanıt verdi.

BAŞKAN Şentop, TBMM’nin 100’üncü yılı nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, başkanlık sisteminden milletvekillerinin performanslarına kadar gündemle ilgili soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı’nın partili olması ve başkanlık sistemiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Şentop, dünyanın hiçbir yerinde başkanın partisiz olmadığına işaret etti:

“Eğer başkan, cumhurbaşkanı bir siyasi parti üyesiyse, o siyasi partinin çeşitli kademelerinde görevli de olabilir. Buna bir engel, sınırlama yok. ‘Partili-partisiz cumhurbaşkanı’ tartışması, bana göre henüz parlamenter sistemin temel parametrelerini zihinde tutarak yeni sistemi değerlendirmenin bir sonucu. Yerli otomobil tanıtılacak. Malum manuel vitesli otomobiller var, otomatik vitesli olanlar var. Sürekli manuel vitesli kullananlar, içinizde de vardır mutlaka, manuelden otomatiğe geçenler, ilk bindiğiniz zaman bir süre debriyaj arıyorsunuz. Gaz pedalı var zaten ama debriyajı mutlaka arıyorsunuz, eliniz vitese gidiyor. İkisinin de motorlarının çalışma mantığı farklı. Paradigma derken kastettiğim bu.”

ÇALIŞAN DA VAR ÇALIŞMAYAN DA

Şentop, vekillerin performansının sorulması üzerine, “Çok takdir ettiğim, çok iyi çalışan, Meclis çalışmalarını çok yakından takip eden birçok milletvekili arkadaşımız var. Mutlaka çalışmayan, orta derecede çalışanlar da vardır. Ama bunu değerlendirmek benim işim değil” dedi.

 

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Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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