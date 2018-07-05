Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Başkanlığın ilk günü 9 Temmuz

    Başkanlığın ilk günü 9 Temmuz

    Erdinç ÇELİKKAN - ANKARA
    05.07.2018 - 01:26 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk ‘başkan’ı olarak 9 Temmuz günü Meclis’te yemin edecek. Meclis’teki törenin ardından Beştepe’de yeni sisteme geçiş için tören düzenlenecek. Erdoğan, daha sonra merakla beklenen 16 kişilik yeni kabineyi açıklayacak.

    Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), seçimlerin kesin sonuçlarını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘ilk başkan’ sıfatıyla yapacağı yemin töreninin ayrıntıları da netleşti.

    Erdoğan, 7 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00’de Meclis’te partisinin grubunu toplayarak yeni döneme ilişkin mesajlar verecek. Toplantıda AK Parti’nin Meclis Başkanlığı’na getireceği isim de belirlenecek. Bu ismin, Binali Yıldırım olması bekleniyor. Grup başkanlığı için nabız yoklaması da yapılabileceği belirtiliyor. Erdoğan, grup toplantısının ardından milletvekillerinin yemin töreninin bir bölümünü izleyecek. 

    YENİ HÜKÜMET KURULACAK

    Pazar günü kabineye getirilecek isimler ve yeni sistemle ilgili son rötuşlar üzerinde çalışacak olan Erdoğan, Meclis’teki başkanlık yeminini ise 9 Temmuz Pazartesi günü saat 16.00’da edecek. Erdoğan’ın yemin etmesiyle yeni hükümet kurulmuş olacak ve Yetki Yasası görevini tamamlayacak. Daha sonra Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanacak. Bu kararnameyle bakanlıkların kuruluşu düzenlenecek. Böylece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de resmen hayata geçmiş olacak.

    Meclis’te tebrikleri kabul edecek olan Erdoğan, daha sonra Beştepe’de yeni sistem törenine katılacak. Devlet protokolü, Beştepe’de saat 18.00’de açık alanda yapılması planlanan törene davet edilecek. Erdoğan’ın tören öncesi Cumhurbaşkanlığı’nın protokol girişinde vatandaşlara hitap etmesi öngörülüyor. 

    ANITKABİR’E GİDECEK

    Cumhurbaşkanı, yemin töreninden sonra Anıtkabir’i ziyaret edecek. Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’ne çok sayıda yabancı devlet, hükümet, meclis ve heyet başkanlarıyla, ülkenin tüm kesimlerini temsilen kişiler davet edilecek.  Erdoğan, şehit yakınları ve gaziler, iş, sanat, spor, siyaset camiasından isimlerle tüm devlet protokolünün katılacağı Beştepe’deki törenin ardından hem merakla beklenen yeni kabineyi hem cumhurbaşkanı yardımcılarını açıklayacak. Erdoğan’ın toplantıda ofislerin başına getirilecek isimlerle ilgili ayrıntıları da kamuoyuna duyurması bekleniyor. Erdoğan, kabinenin açıklanmasının ardından üç gününü yurtdışında geçirecek. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başkanı olarak 10 Temmuz’da Azerbaycan ve KKTC’ye, 11-12 Temmuz’da da NATO Zirvesi için Brüksel’e gidecek. 

    Etiketler: gazetehaberleri , seçim , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri