Başkanlığın ilk günü 9 Temmuz

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), seçimlerin kesin sonuçlarını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘ilk başkan’ sıfatıyla yapacağı yemin töreninin ayrıntıları da netleşti.

Erdoğan, 7 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00’de Meclis’te partisinin grubunu toplayarak yeni döneme ilişkin mesajlar verecek. Toplantıda AK Parti’nin Meclis Başkanlığı’na getireceği isim de belirlenecek. Bu ismin, Binali Yıldırım olması bekleniyor. Grup başkanlığı için nabız yoklaması da yapılabileceği belirtiliyor. Erdoğan, grup toplantısının ardından milletvekillerinin yemin töreninin bir bölümünü izleyecek.

YENİ HÜKÜMET KURULACAK

Pazar günü kabineye getirilecek isimler ve yeni sistemle ilgili son rötuşlar üzerinde çalışacak olan Erdoğan, Meclis’teki başkanlık yeminini ise 9 Temmuz Pazartesi günü saat 16.00’da edecek. Erdoğan’ın yemin etmesiyle yeni hükümet kurulmuş olacak ve Yetki Yasası görevini tamamlayacak. Daha sonra Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanacak. Bu kararnameyle bakanlıkların kuruluşu düzenlenecek. Böylece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de resmen hayata geçmiş olacak.

Meclis’te tebrikleri kabul edecek olan Erdoğan, daha sonra Beştepe’de yeni sistem törenine katılacak. Devlet protokolü, Beştepe’de saat 18.00’de açık alanda yapılması planlanan törene davet edilecek. Erdoğan’ın tören öncesi Cumhurbaşkanlığı’nın protokol girişinde vatandaşlara hitap etmesi öngörülüyor.

ANITKABİR’E GİDECEK

Cumhurbaşkanı, yemin töreninden sonra Anıtkabir’i ziyaret edecek. Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’ne çok sayıda yabancı devlet, hükümet, meclis ve heyet başkanlarıyla, ülkenin tüm kesimlerini temsilen kişiler davet edilecek. Erdoğan, şehit yakınları ve gaziler, iş, sanat, spor, siyaset camiasından isimlerle tüm devlet protokolünün katılacağı Beştepe’deki törenin ardından hem merakla beklenen yeni kabineyi hem cumhurbaşkanı yardımcılarını açıklayacak. Erdoğan’ın toplantıda ofislerin başına getirilecek isimlerle ilgili ayrıntıları da kamuoyuna duyurması bekleniyor. Erdoğan, kabinenin açıklanmasının ardından üç gününü yurtdışında geçirecek. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başkanı olarak 10 Temmuz’da Azerbaycan ve KKTC’ye, 11-12 Temmuz’da da NATO Zirvesi için Brüksel’e gidecek.