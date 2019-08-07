Başkanların yetki sorunu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBaşkanların yetki sorunu
GeriGündem Başkanların yetki sorunu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Rifat BAŞARAN - ANKARA
07.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Başkanların yetki sorunu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başkanların yetki sorunu

CHP Belediye Başkanları Çalıştayı sonuç raporunda, en büyük sorunun maddi kaynak ve insan kaynağı yetersizliği olduğu dile getirilirken, “Belediyeler yükselen beklentileri yönetmekte zorluk çekiyor, yetki sınırlarını anlatmakta yetersiz kalıyor” denildi. Başkanlar genel merkezden destek istedi.

CHP’nin 31 Mart Yerel seçimlerinin ardından 25-27 Temmuz 2019 tarihleri arasında Afyonkarahisar Sandıklı’da yaptığı CHP Belediye Başkanları Çalıştayı’na ilişkin sonuç raporu hazırlandı. Toplantıda belediye başkanları 10’arlı gruplar halinde sorunlarını ve çözüm yollarını tartışmıştı. Moderatörler, sorunları ve önerileri toplayarak sonuç raporunu hazırladı. Yerel yönetimlerden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun 30 sayfalık sonuç raporunu Kılıçdaroğlu’na sundu.

Başkanların yetki sorunu

MENFAAT SAĞLAMAMALI

Belediye başkanları, moderatörlerin kendilerine yönelttiği “Bir CHP belediyesi nasıl olmalı?” sorusuna, “katılımcı, güvenilir, şeffaf, adil, halkla iç içe, yenilikçi, demokrat ve hesap verebilen” yanıtı verdi. “Bir CHP belediyesi nasıl olmamalı?” sorusuna ise “Partizan, halktan kopuk, yalancı, kibirli, ayrımcı, rantçı” yanıtı çıktı. Başkanlardan “Bir CHP’li belediye başkanı nasıl olmalı?” sorusuna, “Doğru ekip kurması gerek, yöre halkını iyi tanıması, bilimden yararlanması, tatlı dilli ve güler yüzlü olması” yanıtları geldi. “Bir CHP’li belediye başkanı nasıl olmamalı” sorusu için de “Kişisel menfaat sağlamamalı, yalan konuşmamalı, yakınlarına menfaat sağlamamalı ve ekibi partizan olmamalı” denildi.

Hazırlanan raporda, belediye başkanlarının en büyük sorun olarak “maddi kaynak” ve “insan kaynağı” yetersizliğini gördüğü ifade edildi. Başkanların bu sorunun çözümü konusunda ise CHP Genel Merkezi’nden destek talep ettiği kaydedildi. Raporda, “Yurttaşlar seçim sonrası oluşan değişim atmosferinin de etkisiyle, ekonomik kriz ve işsizlik gibi makro sorunların çözümünü de belediyelerden bekliyor. Belediyeler, yükselen yurttaş beklentisini yönetmekte zorluk çekiyor, yetki sınırlarını anlatmakta yetersiz kalıyor” denildi.

YALNIZLIK KORKUSU

Raporda, belediye başkanlarının “yalnız bırakılma” kaygısı da duyduğu belirtilerek, şöyle devam edildi: “Hem neler yapacaklarını, işlerle nasıl baş edeceklerini düşünüyor ve desteğe ihtiyaç duyuyorlar hem de örgütün ve Genel Merkez’in onların yanında olduğunu hissetmeye ihtiyaç duyuyorlar. Belediye başkanlarının çoğunun, siyasi ve bürokratik engellere rağmen, mazeretlere sığınmadan projelerini hayata geçirecek motivasyona sahip olduğu görüldü.”
Ayrıca büyükşehir-ilçe, il-ilçe ve ilçe-belde belediyeleri arasında “yetki gerilimi” olduğuna dikkat çekilen raporda, “Büyükşehirler de yetki sınırlarını yeterli görmüyor, özellikle nitelikli personel atamalarında yetki sınırlarının genişletilmesini talep ediyor. Mevzuattaki açıklar ve hukuki düzenlemeler nedeniyle bir işin birden fazla aktörün yetki alanına girmesi gibi çakışma durumları da verimsiz kılıyor” ifadesi yer aldı.

SİYASİ ENGELLER

Belediye başkanları başarılı belediyeciliğin önündeki engelleri “siyasi, hukuki ve bürokratik engeller, finansal kaynakları çeşitlendirme ve erişmede güçlük” diye sıraladı. Rapora göre başkanlar ekonomik sıkıntılar nedeniyle seçmenin belediyelerden çok yüksek beklentisi olduğuna dikkat çekerek, iktidar partisinin çözemediği sorunların çözümünün belediyelerden beklenildiğine işaret etti. Raporda seçmenin belediyeleri istihdam kapısı olarak gördüğü de ifade edildi.

BU KEZ İL BAŞKANLARI TOPLANACAK

CHP, belediye başkanlarının ardından 31 Mart ve 23 Haziran seçim sonuçlarını bu kez il başkanlarıyla değerlendirecek. CHP, 16-17-18 Ağustos’ta Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla il başkanları toplantısı yapacak. Toplantıda, yerel seçimlerde parti örgütü olarak nelerin yapıldığı ve daha iyi sonuçların elde edilmesi için neler yapılması gerektiği tartışılacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Beykoz'da acı bekleyiş: 'Ne olur bulun Mustafa'mı'
'PKK denen çıban başını Irak topraklarından kopartıp atmakta kararlıyız'
4 çocuğun öldüğü piknikten görüntüler ortaya çıktı
Şişli'de dehşet anları! Kendisini uyaran otel çalışanına sinirlendi, defalarca bıçakladı