Başkanlara yurtdışına izinsiz çıkış
Belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin ve il genel meclisi üyelerinin yurtdışına çıkışlarını izne tabi kılan İçişleri Bakanlığı genelgesi yürürlükten kaldırıldı.
OHAL ilanından sonra belediye başkanlarının yurtdışına çıkışı İçişleri Bakanlığı iznine bağlanmıştı. Bakanlıktan dün yapılan açıklamada, “14 Ekim 2016 tarihli genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu genelgenin yürürlükten kaldırılmasıyla; belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyeleri İçişleri Bakanlığı’nın izni gerekmeksizin kendi usullerince yurt dışına çıkabileceklerdir” denildi.
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