Başkanlara yakın takip
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, her ilin teşkilatıyla birebir görüşmeler yaparken halkla yakın temas kurulmasını ve seçimde verilen mesajların iyi okunmasını istedi. Erdoğan, seçim dönemindeki vaatlerin gerçekleşme oranını, manifestodaki hedefleri, icraatları ve başkanların performansını takip edeceğini söyledi.
AK Parti’nin Kızılcahamam Kampı’nda 31 Mart seçim sonuçlarının yanı sıra belediyelerin ve teşkilatın önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritası da ele alındı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 81 ilden gelen AK Parti teşkilatı ve belediye başkanlarıyla iki gün boyunca ayrı ayrı görüşmeler yaptı. İllerden gelen taleplere ilişkin bakanlara talimatlar veren Erdoğan, AK Partili başkanlara seçim dönemindeki vaatlerin gerçekleşme oranını, manifestodaki hedefleri, icraatları ve başkanların performansını takip edeceğini söyledi.
Önümüzdeki dönemde uygulanacak yol haritasıyla ilgili teşkilata uyarılarda bulunan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden örnekler vererek, manifestodaki hedeflerin gerçekleşmesini, projelerde bütçenin dengeli kullanılmasını, halkla yakın temasta bulunulmasını, israftan kaçınılmasını ve icraatlarda aksama olmamasını istedi.
FİNANSMAN DESTEĞİ İSTENDİ
Erdoğan ile görüşen başkanlar ise illerin sorunları, halkın beklentileri ve hazırlanan projelerle ilgili kapsamlı raporlar sundular. Belediye başkanları ağırlıklı olarak önümüzdeki dönemde vaatlerin hızlı şekilde gerçekleşmesi için hükümetten finansman desteği istedi. Erdoğan, basına kapalı yapılan görüşmelerde AK Parti’nin kayıp yaşadığı il ve ilçelerde kampanyanın başarısı, aday tercihleri, teşkilatta yaşanan çekişmelerin, Cumhur İttifakı’nın oy oranlarını ne yönde etkilediği gibi başlıklarda partililerin görüşlerini aldı. Milletin seçimlerde verdiği mesajın doğru okunmasını isteyen Erdoğan, kampta gelen görüşler doğrultusunda oy kaybı yaşanan yerlerdeki aksayan yönlerin ortaya çıkarılacağını, rakiplerine çalışan, halktan kopuk, AK Parti çizgisinden uzaklaşan ve parti içi disipline aykırı hareket eden üyelerle ilgili gereken adımların atılacağı sinyalini verdi.
YATIRIMLAR VE EKONOMİ
Bazı başkanlardan yatay mimari konusunda hassasiyet isteyen Erdoğan’ın halkın karşı çıktığı projelerin gündeme getirilmemesi talimatını verdiği öğrenildi. Toplantılarda en kritik başlığı ise yatırımlar ve ekonomi başlığı oluşturdu. Birçok başkanın seçim döneminde söz verilen yatırımları hayata geçirmek için finansman konusunda sıkıntılarını dile getirdiği, Erdoğan’ın açıklanan reform paketlerine dikkat çekerek, bu konuda sabırlı olunmasını istediği belirtildi.
KENTSEL DÖNÜŞÜM ZORLUKLARI
Erdoğan, başkanların ilettiği sorun başlıklarının çözülmesi konusunda bakanlara talimatlar verdi. Bazı başkanlar, son günlerde İstanbul’da yaşanan göçükleri hatırlatarak kentsel dönüşümde zorlandıklarını ifade ettiler. Başkanlarla ayrı görüşmeler yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise kentsel dönüşümün en az terörle mücadele kadar önemli olduğuna dikkat çekerek, tüm illerde bu sürece destek olacaklarını kaydetti.
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