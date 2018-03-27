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    Başkanlara: Şatafattan uzak durun

    Hürriyet Haber
    27.03.2018 - 00:55 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlarına mesaj göndererek yerel seçimlerle ilgili uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

    Erdoğan mesajında şöyle dedi:

    “Seçime kadar sıkı bir çalışma yürütmeliyiz. Toplumun her kesimine yönelik ayrı ayrı etkinlikler yapmalıyız. Çalmadık kapı, dokunmadık el, dokunmadık yürek bırakmayacak şekilde bu süreci seçim gününe kadar aralıksız devam ettirmeliyiz. Belediye personelinin vatandaşlarla olan memnuniyet düzeyini arttırmalıyız. Halkın tepkisini çeken her türlü davranıştan, lüksten, tavırdan, şatafattan, kibir, gurur ve çekişmeden uzak durmalıyız. Herkesin derdini anlatabildiği kişiler olma vasfımızı daha güçlendirmeliyiz. Teşkilatıyla kavgalı, milletvekiliyle kavgalı, meclis üyeleriyle kavgalı bir belediye başkanı olamaz. Aradaki tüm kırgınlıkları ve küskünlükleri ortadan kaldırarak, aynı bedenin uzuvları olma bilinciyle hareket edilmesini bekliyorum.”

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    Etiketler: gazetehaberleri , mesaj , gündem
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