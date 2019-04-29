Başkanlara ‘proje’ uyarısı
AK Parti’nin Kızılcahamam kampında yapılan sunum ve istişare toplantılarında tasarruf uyarısı ön plana çıktı.
Kampta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki ve Çiğdem Karaaslan sunum yaptı, belediye başkanlarının taleplerini dinledi. Sunumlarda başkanlara, “Uzayan, tamamlanmayan projeler tepki çekiyor. Sıfırdan proje yapmayın. Yüzde 40’ı yapılan projeleri dondurun, yüzde 70 ve 70’den fazlası yapıldıysa öncelikle bu projeleri bitirin” talimatı verildi.
YENİ VE LÜKS ARAÇ YOK
Toplantıda yeni belediye başkanlarının eski araç kullanmak istemedikleri ve yeni araç istedikleri de gündeme geldi. Başkanlara yeni araç ve lükse izin verilmeyeceği söylendi. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de yeni başkanlardan şatafattan uzak durmalarını istedi. Özhaseki, “Araçlarda lükse önem vermeyin. Koruma ve personelde şatafata gitmeyin, dikkat edin” uyarısı yaptı.
SOYLU: METRUK BİNA BIRAKMAYIN
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kamptaki konuşmalarında, belediye başkanlarının daha sıkı denetleneceklerini söyledi. Bakan Soylu, başkanları uyuşturucuyla mücadele konusunda da uyararak, “Uyuşturucu kullanıcıları maddeyi en çok kendi evlerinde, ikinci olarak da metruk binalarda kullanıyor. Metruk bina bırakmayın. Boşsa yıkın” dedi.
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