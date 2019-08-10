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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA
10.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Başkanlara model önerisi

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Başkanlara model önerisi

AK Parti’nin bölge toplantılarında belediye başkanlarına projeler için istişare halinde birbirlerine model olmaları istendi. Kurban Bayramı’na denk gelen 18’inci yıldönümü kutlamaları ise 23 Ağustos’ta ‘Türkiye Sevdasıyla Yaşımız Hep 18’ temasıyla Genel Merkez’de yapılacak.

ÇÖZÜME KADAR TAKİP

AK Parti’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan istişare toplantılarında başkanlara ‘model’ önerisi yapıldı. Son olarak Şanlıurfa’da düzenlenen toplantıda belediye başkanlarına Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden örnekler verilerek, önümüzdeki dönemde uyulması gereken kurallar hatırlatıldı. Bu kapsamda başkanların halka yakın olmaları gibi daha önce dile getirilen kuralların yanısıra projelerin ve tüm şikâyetlerin çözüme kavuşturuluncaya kadar takip edilmesi istendi. AK Parti’de sonbahardan itibaren başlayacak kongre sürecinin de hatırlatıldığı toplantılarda halkla, teşkilatla ve Genel Merkez’le ‘istişare’ içinde olunması sık sık vurgulandı. Toplantılarda deneyimli yerel yöneticilerin tecrübelerini dinleyen belediye başkanlarına, “Bölge belediye başkanları olarak istişare içinde proje değişimi yapın, bu modeli geliştirmeye çalışın” önerisi getirildi. Belediye başkanlarının şikâyetler, projeler, halkla iletişim gibi konularda iletişim halinde olmasının önemine vurgu yapılan toplantılarda, halkın istemediği, toplumdan karşılık bulmayan projelere girilmemesi de istendi.

TEMA: ‘YAŞIMIZ HEP 18’

AK Parti’de Kurban Bayramı’na denk gelen 18’inci yıldönümü kutlamaları da 23 Ağustos’ta ‘Türkiye Sevdasıyla Yaşımız Hep 18’ temasıyla Genel Merkez’de yapılacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kuruluş yıldönümüyle ilgili yaptığı açıklamada, “18 yaşımıza giriyoruz. 18 yaşın simgesel bir anlamı vardır. Bu sene bayrama geliyor bizim yıl dönümü, o yüzden 23 Ağustos’ta MKYK toplantımız var. Onun sonrasında da kurucularımızdan başlayarak milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve il başkanlarımız onlara dönük bir program olacak” diye konuştu. Ünal, partinin kurulduğu gün doğanlar için de bir program hazırladıklarını ifade ederek, “Türkiye’de 14 Ağustos 2001 doğumlu 3 bin 700 kişi var. Bu 3 bin 700 kişiyi tek tek ziyaret edecek onların da doğum gününü bizimle beraber kutlayacağız. Onlar arasından seçilen 18 kişi, 23 Ağustos’ta Cumhurbaşkanımızla beraber olacak ve AK Parti’nin doğum günü ile beraber onların da doğum gününü kutlayacağız” dedi. 

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