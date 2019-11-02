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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Başkanlara destek verin

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
Başkanlara destek verin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda ‘borç’ yakınmaları üzerine bakanlara, “Başkanlarımızın getirdiği projelere destek olun” talimatı verdi. Erdoğan, “Ben de belediye başkanlığı dönemimde belediyeyi borçla devraldım, borçlarımızı sabırla ödedim” dedi.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, önceki gün partisinin büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Başkanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a belediyelerin borç yüklerinden dolayı endişelerini dile getirdi. Toplantıda belediye gelirlerinin arttırılması talep edildi. 31 Mart seçimlerinin ardından göreve başlayan yeni belediye başkanları da Erdoğan’a, AK Partili belediye başkanlarından belediyeleri borçla devraldıklarını iletti.

YENİ KAYNAKLAR ÜRETİN

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı görevine geldiğinde, önceki dönemlerden kalma borçların bulunduğunu belirterek, “Göreve geldiğimizde kendimizi, şehrin üzerine kabus gibi çökmüş devasa sorunlarla ve en az onlar kadar büyük bir borç yüküyle karşı karşıya bulduk. Borçlarımızı sabırla ödedik. Sizler de borçlarınızı bir şekilde bitirin ve yeni projeler üretin. Yeni kaynaklar üretin. Yeni kaynak üreterek bu borçlanma aşılabilir. Vaat edilen projeler yapılabilir. Birçok projeye destekte de bulunacağız” dedi. Erdoğan, bakanlara “Başkanlarımızın getirdiği projelere destek verin” derken, parti kurmaylarına, bütçe görüşmelerinden sonra 2020’ye yeni mevzuatla girilmesi yönünde “İşi sıkı tutun” uyarısında bulundu.

ŞİKÂYETLERİNİZİ İLETİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, borçlanma sıkıntılarında mutlaka Genel Merkez’le iletişim halinde olunmasını da istedi. Erdoğan, “Şikâyetiniz ya da talepleriniz olursa Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı’na mutlaka bildirin” dedi. Erdoğan, ayrıca Kardeş Belediye Projesi’ni de hatırlatarak, uzun yıllar görev yapmış belediye başkanlarının yeni başkanlara yol göstermesi ve teknik destek sağlaması konusunda da talimatlar verdi.

KONAKLAMA VERGİSİ TALEBİ

Buna göre bakanlıklar, yarım kalan projelerin bitirilmesinde destek verecek ve projelere dahil olacak. Bakanlıklar, belediyelerin kaynak üretmesine de yardım edecek. Yeni arsa oluşturma ve bazı alanların imara açılması konusunda belediyelere destek verilecek. Milli Emlak Genel Müdürlüğü, kentsel dönüşümde rezerv noktasında yardımcı olacak. Başkanlar, Meclis’te görüşmeleri devam eden konaklama vergisinden elde edilecek gelirin de belediyelere aktarılmasını istediler. Konu ile ilgili çalışmaların yapıldığı, Yerel Yönetimler Yasası ile birlikte bu konunun da değerlendirileceği belirtildi. Toplantıda bakanlıkların belediyelere hangi konularda destek vereceği de konuşuldu.

 

BİZİ DİĞER PARTİLERLE KARIŞTIRMAYIN

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan, hafta içinde partisinin eski il başkanlarıyla da bir araya geldi. Toplantıda birlik beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, “Beraber olmamız, bir olmamız önemli. Teşkilatla bir olun, bağınızı koparmayın. Biz bir arada yoğurulduk, yolumuza bakalım. Ben her birinize güveniyorum ve inanıyorum” dedi. Toplantıda iki eski il başkanı söz alarak Genel Merkez ile ilgili bazı şikâyetlerini dile getirdi. Bir eski il başkanının “Genel Merkez’in kapıları bize kapalı” sözleri üzerine Erdoğan, “Bu partinin MYK ve MKYK’sı var. İl başkanları ile her ay düzenli olarak bir araya geliyoruz. Bizi diğer partilerle karıştırmayın” dedi. Bir eski il başkanının “Biz seçimi kaybettik, Genel Merkez seçim sürecinde bizi arayıp sormadı” eleştirisi üzerine ise Erdoğan, “Onlar gelmediyse ben geldim. Kardan helikopteri havalandıramadık, kara yoluyla karda gittim. Senin seçimi alman için ben geldim, yetmiyor mu?” ifadesini kullandı.

 

 

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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