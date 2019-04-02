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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nuray BABACAN - ANKARA
02.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Başkanlara ayrı partilere ayrı oy

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Başkanlara ayrı partilere ayrı oy

31 Mart yerel seçim sonuçları, seçmen refleksleri açısından ilginç sonuçlar ortaya koydu. İstanbul ve Ankara gibi büyük illerde AK Parti’nin belediye meclislerinde birinci parti çıkması, seçmenin “başkan adayı için farklı, belediye meclis üyeliği için farklı partiye oy verdiğini” gösterdi. Bu durum, seçim öncesinde AK Parti kurmayları tarafından da öngörülmüştü.

ANKARA-İSTANBUL ÖRNEĞİ

Seçim sonuçlarına ilişkin itiraz ve değerlendirmeler sürerken, seçmenin mesajları sonuçlara yansıdı. İstanbul ve Ankara illerinin seçim sonuçları, belediye başkan adaylarına verilen oylar ile belediye meclis üyeliklerine verilen oylar arasında fark olduğunu gösterdi. Seçmenin belediye başkan adaylığında farklı partiyi, belediye meclisi üyeliğinde farklı partiyi seçtiği ortaya çıktı.

SEÇMENİN TAKTİĞİ

İstanbul’da belediye meclis üyeliğinde AK Parti yüzde 45, CHP yüzde 38, MHP yüzde 2, İYİ Parti yüzde 3, SP yüzde 2, HDP yüzde 4 oy aldı. Bu durum belediye meclis üyeliklerinin dağılımını etkileyeceği gibi, il belediye başkanının kiminle çalışacağını ortaya koyacak. Ancak bu sonuçlar seçmen açısından, “Belediye başkan adayına destek vermiyorum ama partimden de vazgeçmiyorum” anlamına geldiği şekilde yorumlandı. Aynı durum Ankara için de benzer şekilde sonuçlandı. Belediye meclis üyeliklerinde AK Parti yüzde 40, CHP yüzde 37, MHP 7, İYİ Parti yüzde 7 oy aldı. Bu da seçilen belediye başkanı ve seçmenin mesajı açısından anlam taşıdı.

İTTİFAK OYLARI

Sonuçlar, ittifak partilerinin oy geçirgenliği konusunda da önemli ipuçları verdi. Cumhur İttifakı’nda AK Parti ve MHP’de oy geçirgenliği saptandı. MHP’nin kaybettiği oyların büyük bölümünün AK Parti’ye gittiği ortaya çıktı. AK Parti’nin son dönemdeki milliyetçi söyleminin bunda etkili olduğu ve MHP tabanının ortak hareket nedeniyle tercihini bu yönde yaptığı iddia edildi.

İYİ PARTİ’YE YÖNELMEMİŞ

MHP’nin 7 ay önce yapılan genel seçimde yüzde 11.1 olan oyunun yüzde 6.8’e düşmesinin ardından, milliyetçi oyların başka kanallara geçip geçmediğine de bakıldı. 24 Haziran genel seçimlerine göre İYİ Parti’deki yüzde 10’dan yüzde 7.3’e düşüş, oyların bu partiye kaymadığını gösterdi. MHP’nin oyundaki yüzde 4’lük kaybın, AK Parti’nin oyundaki artışı açıkladığı dile getiriliyor. YSK’dan yansıyan sonuçlardan yola çıkarak yapılan ittifak hesaplamalarında büyükşehirlerde

belediye başkan adayının aldığı oy, diğer şehirlerde de il genel meclisi oyları toplanarak gerçekleştirildiği belirtildi.

GEÇERSİZ OYLARDAKİ MESAJ

5 yıl süreyle yerel yöneticileri seçmek için sandığı giden seçmen sayısı da önceki seçimlere kıyasla düşük kaldı. Seçmenlerin yüzde 83’i sandığa gitti. Daha önceki seçimlerde bu oran yüzde 3 daha fazlaydı. Özellikle İstanbul’da geçersiz oylardaki yüksekliği, seçmenin partisini protesto etmek için bilinçli olarak geçersiz oy kullandığı şeklinde yorumlandı.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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