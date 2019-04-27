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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
27.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Başkanlara 13 maddelik talimat: Bahane kabul edilmeyecek

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Başkanlara 13 maddelik talimat: Bahane kabul edilmeyecek

Partisinin 11 büyükşehir belediye başkanıyla bir araya gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, beklentilerini 13 madde halinde sıraladı. Kılıçdaroğlu, “Adaletli politikalar izlenecek ve hiçbir mazeretin arkasına sığınılmayacak. ‘Meclis’te azınlığım’, ‘Kaynak gelmedi’ gibi bahaneler kabul edilmeyecek” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerin ardından ilk kez partisinin 11 büyükşehir belediye başkanıyla genel merkezde bir araya geldi. Yaklaşık üç saat süren basına kapalı toplantıda Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarından beklentilerini 13 madde halinde sıraladı. Belediye kadrolarını oluştururken liyakata önem verilmesini özellikle talep eden Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarından gerekirse bağımsız denetçiler tarafından kendilerini denetletmelerini istedi.

AİLE SİGORTASI VE HALK KART

Kılıçdaroğlu toplantıda belediye başkanlarına şu talimatları verdi: “Deprem kuşağında olan yerlerimiz var. Türkiye gerçekten çok kötü kentleşti, bunun yarattığı tahribatları giderin. İnsanları kültürleri ile iç içe yaşatın. İnsanları sosyalleştirin, evlerinden çıkarın, bir araya getirin. Belediyelerde yoksulluk envanteri oluşturun. ‘Aile Sigortası’ projemizi yerelde gerçekleştirin. Bütün yoksul yurttaşlarımıza ulaşarak, onların onurunu zedelemeden, ‘Halk Kart’ uygulamasını uygulayın. Yiyecek içecek vermek yerine, nakdi olarak neye ihtiyacı varsa alsın. Her belediyede, genel merkezle iletişim kuracağı üst düzey bir yönetici bulunmalı, bunu da belirleyin.

HUKUKUN PEŞİNDE OLUN

Biz kampanyamızı huzur üzerine, birliktelik üzerine kurduk. Aynı şekilde bunu devam ettireceksiniz. Bu ülkeye demokrasiyi, hukuku getirmenin peşinde olacağız. Şeffaf ve hesap verebilir olunacak. Adaletli politikalar izlenecek ve hiçbir mazeretin arkasına sığınılmayacak. ‘Meclis’te azınlığım’, ‘kaynak gelmedi’ gibi bahaneler kabul edilmeyecek.”

‘EN ÖNEMLİ KRİTER LİYAKAT OLACAK’

CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanının katıldığı toplantı sonrası, CHP’li belediyelerin çalışmalarını yaparken uyacağı ‘Halkçı Belediyecilik İlkeleri’ açıklandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak özetle şunları söyledi:

Â “Belediyelerimiz insan odaklı hizmet anlayışıyla; insan haklarına birinci önceliği verecekler; hizmete erişme haklarını, fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde sağlayacaklar, hiçbir koşulda hukukun üstünlüğü ilkesinden ödün vermeyecekler, farklı sosyal kökenlerden ve bölgelerden gelen insanların birlikte huzur içinde yaşamasını sağlamak ve sosyal yaşamlarını iyileştirmek belediyelerimizin öncelikli görevleri olacaktır. Atamalarda liyakat en önemli kriter olacak, belediyelerde siyaseti bir tek belediye başkanları yapacaktır. Belediyelerimiz, etkin bir stratejik planlamayla gelecekte karşılaşılacak olası sorunlara ve ihtiyaçlara her zaman hazırlıklı olacaklardır. Kendini sürekli yenileyip geliştiren, bilgi ve iletişim teknolojilerinden en geniş şekilde yararlanan mekanizmaları oluşturacaklardır. Kapsamlı, çağdaş, hizmete odaklanmış, hemşerilerinin tamamının kentin sosyal hayatına katılmalarını sağlayacak yerel yönetim anlayışıyla; Gençlere yurtların, kadınlara beceri kazandıracak semt evlerinin, kreşlerin, yüzme havuzlarının, kadın sığınma evlerinin, bakıma muhtaçlar ve yaşlılar evlerinin, gençlik ve kültür merkezlerinin, halk sağlığı merkezlerinin, parkların, açık ve kapalı spor sahalarının yapımına önem vereceklerdir.

ŞİRKETLER MERCEK ALTINDA

Başkanlarımız belediye şirketlerini mercek altına alacaklarıdır. Belediye şirketlerini kolay, keyfi, kuralsız ve denetimsiz para harcayan bir yapı olmaktan çıkaracaklardır. Belediyelere verilen her türlü görevi şirketler aracılığıyla yapma kolaycılığına kaçmayacaklardır. Belediyelerimiz hizmette kır kent dengesini kuracaklar, tarımsal desteklere, alım garantili sözleşmeli üretime ve kooperatifleşmeye ağırlık vereceklerdir. Kadın kooperatifleri özellikle desteklenecektir. Yerel yönetimlerimizin ortak sorunlarına ortak çözümler geliştirilecektir. Hizmette ortak politika ve ortak dille hem belediyelerimizin genel merkezle hem de kendi aralarında koordinasyonu sağlanacaktır. Belediyelerimizin bu ilkeler çerçevesinde faaliyet gösterip göstermedikleri, genel merkezimiz tarafından etkin biçimde denetlenecektir.”

 

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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