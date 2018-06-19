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    Belediye başkanının odasını mesken tutmuşlardı! Güzel haber geldi

    İHA
    19.06.2018 - 15:05 | Son Güncelleme:

    Bursa'da Osmangazi İlçe Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın odasındaki yazıcının üstüne yuva yapıp yumurtlayan kumruların ilk yavrusu dünyaya geldi.

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    • Makam odasını mesken tutan kumruların yavruları dünyaya geldi
    • Makam odasını mesken tutan kumruların yavruları dünyaya geldi
    • Makam odasını mesken tutan kumruların yavruları dünyaya geldi
    • Makam odasını mesken tutan kumruların yavruları dünyaya geldi

    Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın odasına 2 ay önce giren davetsiz misafir, tüm çalışanların ilgi odağı olmaya devam ediyor.

    Dışarıdan getirdikleri çalı çırpılarla yazıcının üstüne yaptıkları yuvada yumurtlayan kumruların ilk yavruları dünyaya geldi. Belediye personelinin yoğun ilgi gösterdiği, pencerelerin 24 saat açık bırakılırken, yavru kumruyu annesi dışarıdan getirdikleriyle beslemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Makam odasını mesken tutan kumrular, yavrularının haricinde yuvaya 2 yumurta daha bıraktı.

    Kumrulara gözleri gibi baktığını belirten Dündar, Belediye olarak sadece insanlara değil şehirde yaşayan tüm canlılara hizmet veriyoruz. Bu kumrular emin bir yer olarak da belediyeyi buldu. Bu canlıların korunması bizler içinde önemlidir. Yazıcının üzerine yuva yapan kumrular yumurtladı ve yavrularda uçar hale geldi. Emin bir yer olduğu içinde yeniden yumurta bıraktılar. Onlarla birlikte olmaktan mutluyuz. Makamımızı onlarla paylaşmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

     

    Etiketler: kumru , osmangazi belediyesi , Bursa , son dakika , haberler
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