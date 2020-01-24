Başkan Yel’den fayton açıklaması

Hürriyet’te yayınlanan haberdeki faytonlarla ilgili açıklamasında, Adalar’da fayton uygulamasının devam etmesinden yana olduğu gibi anlaşıldığını belirten Yel, bunun doğru olmadığını kaydetti. Açıklamalarının Adalarla ilgili olmadığını belirten Yel şöyle konuştu:

ADALARDA ÇÖZÜM BULUNMUŞTUR

“Adalar’da çözüm bulunmuştur. Tekrardan Adalar’da faytonların çalışmasını istemiyoruz. Böyle bir anlam çıkartılması doğru değil. Ama başka yerlerde kullanılan at arabalarında atlı kızaklarla ilgili açıklamalarda ise bu konudaki yetkinin İl Hayvan Hakları Kurullarında olmasını vurguluyoruz. Şu anda kış şartlarında atlı kızaklar var. Türkiye’nin uygulanama alanları farklı olan bölgeleri var. İhlal olmamak kaydıyla İl Hayvan Hakları Kurulu’na bu konuda görev verelim. Kurullar eğer isterlerse bu konu yasaklanabilir. İhlal olmamak kaydıyla müsaade edilebilir. Söylediğimiz Adalar’daki faytonlarla ilgili değildir. Adalarda faytonların tamamen kaldırılmasına savunuyoruz.”