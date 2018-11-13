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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
13.11.2018 - 18:58, Son Güncelleme:

Başkan Şengöl: Eğirdir Gölü kurursa beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğun

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Başkan Şengöl: Eğirdir Gölü kurursa beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğun

Isparta'daki Eğirdir Gölü'nün kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıklamalarına tepki gösteren Eğirdir Belediye Başkanı DP'li Ömer Şengöl, "Ben var olduğum sürece geçerlidir bu sözüm. Göl kurursa, derin bir çukur olur, beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğun" dedi.

Eğirdir ilçesinde, Türkiye'nin ikinci en büyük tatlı su gölü özelliği taşıyan, stratejik önemli birinci derecede içme suyu olan Eğirdir Gölü'nün su seviyesinde yaşanan azalma tedirgin ederken, konuyla ilgili açıklama yapan Eğirdir Belediye Başkanı DP'li Ömer Şengöl, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Isparta Temsilcisi emekli akademisyen Erol Kesici'nin gölün kuruma tehlikesiyle karşı karşıya geldiğine yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Belediye Başkanı Şengöl, Eğirdir Gölü'nün 4 milyon yaşında olduğunu bilim insanlarından öğrendiğini belirterek, gölün su seviyesinin yağışlarla orantılı olarak artıp azaldığının görüldüğünü vurguladı. Devlet Su İşleri'nde gölle ilgili su seviyesi ölçümlerinin her yıl yapıldığını anlatan Ömer Şengöl, "1969 Ağustos ayında göl taştı. Bodrumlar su doldu. Elma bahçelerini su bastı. Ağustos ayında maksimum kotu gördü. Sonra düzeldi. Bunu ben yaşadım. 2014 yılında yine su taştı. Balıkçı barınağının üstüne çıktı. Yani bunun kaynağı gölün etrafındaki dağların topladığı suyun en direkt kaynaklardan gölden çıkması sonucudur" dedi.

Başkan Şengöl: Eğirdir Gölü kurursa beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğun

'SU BİTMEZ'

Başkan Şengöl, gölden su alınmasıyla ilgili ise "Ne yapılıyor suyla. Para yapılıyor. Bitkiler, sebzeler ve meyveler ekiliyor. Çevredeki insanlar suyundan hayatını devam ettiriyor. DSİ'nin görevi tarımda sulamayı sağlamaktır. Bu sulama tesislerini yaptı. O gün de bütün halk bağırdı. Biz de bağırıyorduk. 'Isparta Ovası sulandı, Gelendost Ovası sulandı, Boğazovası sulaması başlanamıyor' diye. Evet başlandı. Şimdi de 'tu kaka, su bitti.' Bitmez, bitmez. Bugüne kadar tarih yazmaz. Bazıları bir damla suda fırtınalar yaratarak 'Göl kuruyor, tehlikelidir' diyor. Kendimi bildim bileli o kardeşim bu lafları söylüyor" diye konuştu.

Başkan Şengöl: Eğirdir Gölü kurursa beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğun

'HER 15, 30 YILDA GÖL SULARINDA AZALMA OLUYOR'

2018'de yine Eğirdir'de yapılan bir toplantıda gölün kuruyacağının söylendiğini aktaran Başkan Şengöl, şöyle dedi:

"O toplantıya belediye başkanı çağrılmıyor. Ben bunların hiçbirine inanmıyorum. Allah yukardan yağmuru vermezse göl kurur. 'Sulamaya gitti' denen suyun hiçbir damlası verilmese dahi buharlaşmadan bir kısmı gidecek. Allah yağmuru vermezse, karı vermezse iner. Bir bakarsınız ki sürekli yağmur yağar. Suyu taşıracak yer ararsınız. Söylenenlerin tamamı kişisel tatmindir. Dönemsel olarak her 15 yılda, her 30 yılda göllerde sularda azalma oluyor. Böyle bir şey varsa tabii afettir. Ben var olduğum sürece geçerlidir bu sözüm. Göl kurursa, en derin bir çukur olur, beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğun."

'SUYUN ÇEKİLMESİ TEDİRGİN EDİYOR'

Eğirdir'de oturan Hümeyra Doğan ise "Yıllardır Eğirdir'de yaşıyoruz. Eğirdir Gölümüzün zaman zaman çekildiği gözlemleniyordu. Fakat son yıllarda gözle görülür çekilme oldu. İçme suyumuzdu. Yıllarca gölden su içtik. Hepsi bir bir yok oldu. Suyun fazla miktarda çekilmesi bizi çok tedirgin ediyor" dedi.

Bölge sakinlerinden Şefika Çelik, sudaki çekilmenin kaynaklarının araştırılmasını istedi. Füsun Küllü de göl konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

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