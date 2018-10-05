Başkan Mustafa Tuna'dan Gökçek açıklaması
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile eski başkan Melih Gökçek ile ilgili "Herkesin bilmesini isterim ki, ben kimseyi hırsızlıkla suçlamadım; suçlayamam da. Hafriyat gelirleri dönem dönem artış - azalış gösterebilir. Yıldan yıla da farklılık gösterebilir. İnşaat sezonunun ivmesine göre de bu tür gelirler değişkendir. Bu rakamlar Melih Bey’in de belirttiği gibi değişkendir" açıklamasında bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın açıklamaları şu şekilde:
"Geçtiğimiz günlerde A Haber’de Ankara Temsilcisi Sayın Murat Akgün ile ‘özel röportaj’ programında birçok soruyu yanıtladık. Fakat programdaki bir soru ve yanıt polemik haline getirildi
Verdiğim cevap spontane gelişti. Melih Gökçek’i suçlamak ve karalamak niyeti ile bir söz söylemedim. Konu bazı çevrelerce Sayın Melih Gökçek’e karşı bir algı oluşturmaya doğru yöneldi. Herkesin bilmesini isterimki, ben kimseyi hırsızlıkla suçlamadım; suçlayamam da. Hafriyat gelirleri dönem dönem artış - azalış gösterebilir. Yıldan yıla da farklılık gösterebilir. İnşaat sezonunun ivmesine göre de bu tür gelirler değişkendir. Bu rakamlar Melih Bey’in de belirttiği gibi değişkendir. Bazı çevrelerin abarttığı rakamlar kamuoyunu yanıltma amaçlı olup art niyetlidir. Bizim için önemli olan bize verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmektir. Lütfen satır aralarından kimse cımbızla bir şeyler çıkarıp ‘niyet okuyuculuğu’ rolüne bürünmesin.”
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