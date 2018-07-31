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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
FEVZİ KIZILKOYUN
31.07.2018 - 22:27, Son Güncelleme:

Başkan, müdür ve amir istismardan açıkta

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Başkan, müdür ve amir istismardan açıkta

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda liseli stajyer kız öğrencilerin şikâyeti üzerine başlatılan adli-idari soruşturma kapsamında daire başkanı C.S. ile istasyon müdürü N.K. ve merkezde görevli amir H. Y. açığa alındı. Ayrıntılar şöyle:

SAVUNMALARI ALINACAK

Ankara Büyükşehir İtfaiye Dairesi’nde bir aylık staja giden meslek lisesindeki kız öğrencilerin cinsel istismara uğradığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında suçlamalar bulunan daire başkanı C.S., istasyon müdürü N.K. ve merkezde görevli amir H.Y., 23 Temmuz tarihinde açığa alındı. Teftiş Kurulu Başkanlığı, soruşturma kapsamında stajyer kız öğrenciler ile öğretmenleri ve arkadaşlarının da bilgilerine başvurdu. Teftiş Kurulu Başkanlığı, soruşturma kapsamında görevden alınan daire başkanı ile istasyon müdürü ve amirin de savunmasını alacak.

MESAJLAR DA DOSYADA

Soruşturma dosyasına ayrıca Daire Başkanı C.S. ile amir H. Y.’nin stajyer kız öğrencilerle mesajlaşmaları da girdi. Mesajlaşmalarda cinsel içerikli paylaşımlar bulunduğu iddia edildi. Soruşturma dosyasına giren suçlamalardan biri de H. Y.’nin bir kız öğrenciye cinsel istismarda bulunmasına, öğretmeninin şahit olduğu iddiası. Öğretmenin bu istismar iddiasını öğrencinin rehber öğretmenine anlattığı, bu olayla ilgili de tutanak tutulduğu kaydedildi.

İŞTE SUÇLAMALAR

Soruşturma dosyasına giren suçlamalardan bazıları şöyle:

Şehir dışında yapılan “tehlikeli maddeye” müdahale ve yangın söndürme gibi meslek içi eğitimlere İş-Kur’dan 6 aylık, 9 aylık personel alımıyla gelen kadınların götürülmesi, eğitimin ardından tatil yapılması.

Yaşları 15-16 olan mesleki liselerden gelen stajyerlerin de bulunduğu kızlarla yemeğe çıkma, eğlence mekanlarına gitme.

Stajyer kızlar ve İş-Kur’dan gelen kadın personel ile tatile gitme.

Yaşları 15-16 olan Mesleki Lise’den gelen bir kız öğrenciye cinsel istismarda bulunulması, diğer stajer kızları taciz etme, elle ve sözle tacizi sürdürme.

Personel arasında ayırım yapılarak özellikle kadın personele yakın durma, iş kapsamının dışında samimiyet gösterme.
Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise konuyla ilgili, “suçlamalarla ilgili gerekli talimatlar verilerek Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında söz konusu personel açığa alındı. Soruşturma bittiğinde gerçek neyse ortaya çıkar” dediler. m Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA

ŞEREFİMLE TEMİN EDERİM Kİ BÖYLE BİR ŞEY YOK

Soruşturma kapsamında açığa alınan İtfaiye Daire Başkanı C.S., suçlamaları reddederek Hürriyet’e şunları söyledi: “Şerefimle temin ederim ki böyle bir şey yok. Bu bir komplo, bir dedikodu. Açığa alındığıma dair bana yazı tebliğ edildi. Ancak soruşturmanın içeriğini bilmiyorum. Henüz savunmamı almadılar. Kurumum için her şeyi yaptım, makam odamda oturmayan bir başkanım, sürekli personelimle, öğrencilerimle iç içeyim. Samimi bir ortamız var, bunları çekemeyenler olabilir.”

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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