Başkan, Mersin’de ipi göğüslemiş
Seçim kampanyasına Bilecik’ten başlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ikinci gezisini dün Mersin’e yaptı. MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katılarak yeniden aday olan Başkan Burhanettin Kocamaz ve partililerin şehrin girişinde karşıladığı Akşener, önce Mersin İYİ Parti il binasını ardından Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.
Bugün de Mersin’de olacak olan Akşener, Kocamaz için oy istedi. Belediyeyi ziyaretinde açıklama yapan Akşener, özetle şunları kaydetti:
“Gördüklerimden anlıyorum ki Burhanettin Başkan ipi göğüslemiş, göğüslediği ipin daha ileriye doğru gitmesi için çaba göstereceğiz. İnşallah 1 Nisan şakasını Mersinliler 31 Mart akşamı saat 12’den sonra yapmış olacaklar. Bizim için Mersin çok önemli. Sayın Burhanettin Kocamaz. Bakın, 5 yıldızlı hizmetler diye bir kitapçık var kaldırırken zorlandım. Bir soru sormak isterim; İYİ Parti kurulmasaydı 3600 ek gösterge gündeme gelir miydi? Emekliler için söylüyoruz, inşallah getirilecek. Patatesi, soğanı, patlıcanı söylememiş olsaydık tanzim mağazaları açılabilir miydi?”
Akşener, Mersin’in yerel kanalları K33 ve SUN TV ortak canlı yayınında yaptığı açıklamada da İdris Naim Şahin’in İYİ Parti’nin Ordu büyükşehir belediye başkan adaylığıyla ilgili olarak şunları söyledi:
ŞAHİN, ORDU ADAYIMIZ DEĞİL
“Sayın Şahin’e teşekkür ederim. Gayet olgun ve Ordu’yu alabilecek bir insandır ama çok geç kalındığı için biraz mesele uzadığından dolayı olmadı. Şu an itibarıyla aday değil. Kendi içimizden bir arkadaşımız aday olacak diye bakacağız. Genel Başkan Yardımcımız Müsavat Dervişoğlu yürüttü görüşmeleri. Sayın Şahin dün (çarşamba) beni ziyaret etti, iki eski İçişleri Bakanı olarak hatıra tazeledik. Çok zaman sıkışması sebebiyle kaldı.” ◊ Gamze KOLCU / MERSİN
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