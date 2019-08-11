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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Salim Uzun - ANTALYA
11.08.2019 - 20:18, Son Güncelleme:

Başkan kaçtı esnaf şaşkın

Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
Başkan kaçtı esnaf şaşkın

Antalya'da yaklaşık 110 esnafa 3 milyon TL kredi dağıtan Yeni Konyaaltı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde usulsüz ortak kaydı yapıldığına yönelik iddialar merkezi Ankara’da bulunan Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği’ni harekete geçirdi.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

İddialara ilişkin soruşturma başlatan merkez birlik müfettişleri, olağanüstü genel kurul öncesinde 70 kişinin toplu olarak üye yapıldığını, 65 üyenin ise hiçbir gerekçe gösterilmeden üyelikten ihraç edildiğini tespit etti. Uygulamalarla ilgili Kooperatif Başkanı Mehmet Coşkun hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Başkan kaçtı esnaf şaşkın

MERKEZİ BOŞALTMIŞ

Yeni Konyaaltı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim kurulu üyesi Cavit Güç, “Maalesef Mehmet Coşkun’a ulaşamıyoruz. Kendisi kooperatif merkezi olarak kullandığımız daireyi hiçbir üyeye, ortağa veya yönetim kurulu üyelerine haber vermeden boşaltmış. Merkeze ait eşyaların da ikinci el eşya dükkanına satıldığını öğrendik” dedi.

Başkan kaçtı esnaf şaşkın

BAŞKAN ORTADA YOK

Şaşkınlık içinde olduklarını vurgulayan Güç, “Kredi verdiğimiz esnafların dosyaları da ortada yok. O dosyaların içinde esnafımıza ait kişisel bilgiler mevcuttu. Biz hem merkez birliğimizi hem de savcılığı bilgilendirdik. Umarım Coşkun’a bir an önce ulaşılır. Çünkü tüm üyeler bizden hesap soruyor” diye konuştu.

Başkan kaçtı esnaf şaşkın

GEREKEN YAPILSIN

Kooperatif ortakları arasında yer alan Antalya Lokantacılar Odası Yasin Tekdemir, şöyle dedi:

“Resmi bir kurumun merkezini hiç kimseye haber vermeden taşıyan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Oradaki tüm dosyalar resmi evrak niteliği taşıyor. Ortada açık bir usulsüzlük var. Yasal merciler mutlaka gereğini yapacaktır."

Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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