Başkan kaçtı esnaf şaşkın
Antalya'da yaklaşık 110 esnafa 3 milyon TL kredi dağıtan Yeni Konyaaltı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde usulsüz ortak kaydı yapıldığına yönelik iddialar merkezi Ankara’da bulunan Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği’ni harekete geçirdi.
SUÇ DUYURUSU YAPILDI
İddialara ilişkin soruşturma başlatan merkez birlik müfettişleri, olağanüstü genel kurul öncesinde 70 kişinin toplu olarak üye yapıldığını, 65 üyenin ise hiçbir gerekçe gösterilmeden üyelikten ihraç edildiğini tespit etti. Uygulamalarla ilgili Kooperatif Başkanı Mehmet Coşkun hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
MERKEZİ BOŞALTMIŞ
Yeni Konyaaltı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim kurulu üyesi Cavit Güç, “Maalesef Mehmet Coşkun’a ulaşamıyoruz. Kendisi kooperatif merkezi olarak kullandığımız daireyi hiçbir üyeye, ortağa veya yönetim kurulu üyelerine haber vermeden boşaltmış. Merkeze ait eşyaların da ikinci el eşya dükkanına satıldığını öğrendik” dedi.
BAŞKAN ORTADA YOK
Şaşkınlık içinde olduklarını vurgulayan Güç, “Kredi verdiğimiz esnafların dosyaları da ortada yok. O dosyaların içinde esnafımıza ait kişisel bilgiler mevcuttu. Biz hem merkez birliğimizi hem de savcılığı bilgilendirdik. Umarım Coşkun’a bir an önce ulaşılır. Çünkü tüm üyeler bizden hesap soruyor” diye konuştu.
GEREKEN YAPILSIN
Kooperatif ortakları arasında yer alan Antalya Lokantacılar Odası Yasin Tekdemir, şöyle dedi:
“Resmi bir kurumun merkezini hiç kimseye haber vermeden taşıyan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Oradaki tüm dosyalar resmi evrak niteliği taşıyor. Ortada açık bir usulsüzlük var. Yasal merciler mutlaka gereğini yapacaktır."
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