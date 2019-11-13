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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yusuf ÇINAR/DHA
Haber Giriş: 13.11.2019 - 16:46, Son Güncelleme:/

Başkan ile mahalleli arasında gerginlik! 'Muhtarın gazına gelmeyin...'

ÇORUM’un Ulukavak Mahallesi'nde, bir GSM şirketi tarafından kurulması planlanan baz istasyonu için gelen ve halkın tepkisi üzerine geri dönen iş makineleri, bugün yeniden bölgeye gelince, gerginlik çıktı. İş makineleri yoğun güvenlik önlemi altında çalışma başlatırken, tepkili vatandaşlar da bölgede beklemeye başladı.

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  • Mahallede baz istasyonu gerginliği sürüyor
  • Mahallede baz istasyonu gerginliği sürüyor
  • Mahallede baz istasyonu gerginliği sürüyor
  • Mahallede baz istasyonu gerginliği sürüyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ulukavak Mahallesi Selçuk 2'nci Caddesi'ne, dün sabah saatlerinde, bir GSM şirketi tarafından kurulması planlanan baz istasyonu için iş makineleri getirildi. Ancak toplanan kalabalık, mahallelerinde baz istasyonu istemediklerini söyleyerek, görevlilere tepki gösterdi. Gerginliğin büyümesi üzerine mahalleye İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser gelip, vatandaşlarla görüştü. Tepkiler üzerine iş makineleri ve görevliler, mahalleden ayrıldı.

ÇALIŞMA BAŞLADI, GERGİNLİK ÇIKTI

Mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine geri dönen iş makineleri bugün yeniden mahalleye gelip, çalışma başlatınca, gergin anlar yaşandı. Çevik kuvvet polisi, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Mahalle sakinleri ise Çorum Valiliği önünde toplanıp, Vali Mustafa Çiftçi ile kısa bir görüşme yaptı. Ardından da Çorum Belediyesi önüne gidip, Başkan İbrahim Aşgın'ın yanlarına gelmesini istedi.  Baz istasyonu kurulmasında belediye yetkililerini sorumlu tutup, tepki gösteren kalabalık, Aşgın'ın dışarıya çıkması üzerine, "Başkan istifa" sloganı attı. Bir süre belediye önünde bekleyen kalabalık daha sonra, baz istasyonunun kurulacağı bölgeye geçti.

VALİ İNCELEMELERDE BULUNDU

Kalabalık, baz istasyonu kuracak ekibin bölgeyi terk etmesini istedi. Bu arada Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, beraberinde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile birlikte, bölgeye geldi.  Burada incelemelerde bulunan Vali Çiftçi, kalabalığa, "İlk önce muhtarımızla ve mahallelilerle görüştük. Şu anda sorunun ne olduğunu, itirazların neler olduğunu biliyorum. Biz tekrar konuyu inceleyeceğiz. Bundan herhangi bir şüpheniz, endişeniz olmasın" dedi.

BAŞKAN AŞGIN İLE MUHTAR TARTIŞTI

Vali Çiftçi’nin konuşmasının ardından Belediye Başkanı Aşgın ile mahalle muhtarı Hanefi Özdemir arasına sözlü tartışma yaşandı. Başkan Aşgın, "Sizleri belediyede içeri davet ettiğim halde gelmediniz. Muhtarın tahriklerine aldanmayın. Burada yasal olarak belediyenin herhangi bir yetkisi söz konusu değildir. İlgili arkadaşlarımız da buradalar. Burası hukuk devleti. Adamlar onaylarını almışlar. Dinlemiyorsunuz, o yüzden gelmiyoruz buraya. Muhtarın gazıyla çalışmayın. Muhtar burada şovmenlik yapıyor. Biz izin vermedik. Burada şovmen bir muhtar sayesinde hepiniz ayaklandınız" diye konuştu.

Vatandaşların artan tepkileri üzerine Başkan Aşgın, konunun inceleceğini belirterek, aracıyla bölgeden uzaklaştı.

Muhtar Hanefi Özdemir ise Başkan Aşgın’ın kendilerini makama davet etmediğini öne sürerek, hakkındaki suçlamalara tepki gösterdi ve kendisinin yok sayılamayacağını söyledi.

BAYGINLIK GEÇİREN KADIN TEDAVİYE ALINDI

Tartışmalar sırasında bir kadın da baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan adı açıklanmayan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ÇALIŞMA VE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Baz istasyonu kurulacak alanda görevlilerin çalışması sürerken, vatandaşlar da bekleyişlerini sürdürüyor.

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