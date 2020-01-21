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Ceren DENİZ/ANTALYA
Haber Giriş: 21.01.2020 - 16:18,Son Güncelleme:/

Başkan Böcek hastaneye kaldırıldı: 'Merak etmeyin domuz gribi değilim'

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Başkan Böcek hastaneye kaldırıldı: 'Merak etmeyin domuz gribi değilim'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hastaneye kaldırıldı. Başkan Böcek’in 3 gündür hastanede doktor kontrolü altına tutulduğu öğrenildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ‘influenza’ teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.

Solunum yolunu, akciğerlerini ve bronşlarını etkileyen virüs nedeniyle, 39 derece ateş şikayetiyle hafta sonu özel bir hastanede tedavi altına alınan Başkan Böcek’in 3 gündür hastanede doktor kontrolü altına tutulduğu öğrenildi.

Ani başlayan ve ağır şekilde seyreden rahatsızlığı nedeniyle bu haftaki bazı programlarını iptal ettiğini söyleyen Böcek, “Merak etmeyin domuz gribi değilim. Yakın zamanda görevime döneceğim” dedi.

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