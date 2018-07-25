Başka aday yok ikna edeceğiz
İYİ Parti’de kurultay kararının ardından genel başkan Akşener’in aday olmayacağını duyurmasına rağmen tartışmalar sürüyor. İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, “Akşener’i ikna edeceğiz, başka adayımız yok” dedi.
İYİ Parti’de olağanüstü kurultay kararıyla noktalanan olaylı kampın ardından hafta başında toplanan Başkanlık Divanı ve milletvekilleri ‘Yüzde yüz Akşener adaylığı’ mutabakatına varmıştı. Kararın, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan tarafından bildirilmesinin ardından Akşener’in önceki gün 72 saat süre istediği belirtilmişti. Ancak dün, Meral Akşener cephesi bir kez daha sarsıldı. İYİ Parti Başkanlık Divanı olağan toplantısını yapmak üzere dün sabah bir araya geldi. Kurultayın işleyişi ve hazırlık süreci ile Akşener’in aday gösterilmesinin değerlendirildiği toplantı sırasında gelen bir haber bomba etkisi yarattı. Akşener, aday olmayacağını sosyal medyada açıkladı. Başkanlık Divanı’nda gündem değişti. Toplantı sonrasında İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, “Başkanlık Divanı bir kez daha milletin talebi olan Sayın Meral Akşener’i aday gösterme kararını oy birliğiyle teyit etti. Akşener’i ikna edeceğiz, başka adayımız yok” dedi.
“B PLANIMIZ YOK”
diyen parti kaynakları, kurultaya kadar Akşener’i ikna sürecinin devam edeceğini kaydettiler. Akşener’in, genel başkan olması nedeniyle resmi işleri yürüttüğü de ifade edildi.
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