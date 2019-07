"Basının yanındayız"

Altun, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda özetle şunları kaydetti: “Kamuoyunun gerçek, doğru ve güvenilir bilgiler içeren haberlere ulaşmasını temin etmek demokrasinin en temel unsurlarından biridir. Çok sesli, etkin ve özgür bir medya ortamının varlığı demokratik kültürün ayrılmaz bir parçasıdır. Haber alma hakkının korunması, kamuoyunda farkındalık oluşturulması, her türlü yapıcı fikrin dile getirilmesi ve olgunlaşması süreçlerinde basın çalışanlarının önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Ülkemize karşı ulusal ve uluslararası arenada oluşturulmaya çalışılan dezenformasyona karşı da en büyük görevlerden biri yine basına düşmektedir. Dünyanın her köşesinde haber alma ve bilgi edinme ihtiyacı adına savaşlara, afetlere, acılara tanık olan, her zorluğa rağmen sorumluluk bilinciyle çalışan basın mensuplarımızın her daim yanındayız.”