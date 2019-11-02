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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL  
02.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Basının acı kaybı

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Basının acı kaybı

MAGAZİN gazeteciliğinin en önemli isimlerinden Erdoğan Sevgin (83) dün sabah hayata veda etti.

Bir süredir rahatsız olan Sevgin’in ölümü medya ve sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı. Yıllarca magazin basınında görev yapan ve uzun süre televizyon programlarına yönelik ulusal bir gazetede köşe yazarlığı yapan usta gazeteci Erdoğan Sevgin’in ölüm haberini, oğlu Sezai Sevgin sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), 2009 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve basın şeref kartı sahibi Erdoğan Sevgin’in vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı. TGC’nin başsağlığı mesajında gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren, cemiyet üyesi 83 yaşındaki Sevgin’i kaybetmenin üzüntüsü içinde oldukları kaydedildi. Erdoğan Sevgin’in cenazesi bugün öğleyin Levent Afet Yolal Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Küçükyalı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ERDOĞAN SEVGİN KİMDİR?

1936 yılında İstanbul’da doğdu. Vefa Akşam Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne devam ederken çalışma hayatına atıldı. Türkiye Yayınevi’nin çıkardığı Hafta, Çocuk Haftası dergilerinde sayfa sekreteri, editör olarak çalıştı. Hayat, Ses, Yıllar Boyu Tarih dergilerinde, Hayat ve Aile Ansiklopedisi’nde sayfa sekreterliği, muhabirlik, yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1972 yılında Hürriyet gazetesine geçti. 10 yıl boyunca gazetenin günlük ve haftalık eklerini hazırladı. ‘Türkiye’nin ilk kadın gazetesi’ sloganı ile Hürriyet Kelebek ekini çıkardı. Çeşitli dergiler çıkaran ardından yazılı basından görsel basına geçen Sevgin evli ve iki çocuk babasıydı. 

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