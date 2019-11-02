Basının acı kaybı
MAGAZİN gazeteciliğinin en önemli isimlerinden Erdoğan Sevgin (83) dün sabah hayata veda etti.
Bir süredir rahatsız olan Sevgin’in ölümü medya ve sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı. Yıllarca magazin basınında görev yapan ve uzun süre televizyon programlarına yönelik ulusal bir gazetede köşe yazarlığı yapan usta gazeteci Erdoğan Sevgin’in ölüm haberini, oğlu Sezai Sevgin sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), 2009 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve basın şeref kartı sahibi Erdoğan Sevgin’in vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı. TGC’nin başsağlığı mesajında gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren, cemiyet üyesi 83 yaşındaki Sevgin’i kaybetmenin üzüntüsü içinde oldukları kaydedildi. Erdoğan Sevgin’in cenazesi bugün öğleyin Levent Afet Yolal Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Küçükyalı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
ERDOĞAN SEVGİN KİMDİR?
1936 yılında İstanbul’da doğdu. Vefa Akşam Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne devam ederken çalışma hayatına atıldı. Türkiye Yayınevi’nin çıkardığı Hafta, Çocuk Haftası dergilerinde sayfa sekreteri, editör olarak çalıştı. Hayat, Ses, Yıllar Boyu Tarih dergilerinde, Hayat ve Aile Ansiklopedisi’nde sayfa sekreterliği, muhabirlik, yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1972 yılında Hürriyet gazetesine geçti. 10 yıl boyunca gazetenin günlük ve haftalık eklerini hazırladı. ‘Türkiye’nin ilk kadın gazetesi’ sloganı ile Hürriyet Kelebek ekini çıkardı. Çeşitli dergiler çıkaran ardından yazılı basından görsel basına geçen Sevgin evli ve iki çocuk babasıydı.
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